Jugador de Paraguay revela polémica charla que tuvo con Mbappé: “Me preguntó si yo le quería dar un beso”

La eliminación de la Selección de Paraguay en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue generando repercusiones fuera del campo de juego. El conjunto sudamericano quedó eliminado tras caer por un gol a cero ante Francia en un cerrado compromiso que se terminó abriendo por la vía del tiro penal tras una ejecución del atacante estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé. Sin embargo, más allá del resultado deportivo adverso, los jugadores paraguayos dieron que hablar en la zona mixta.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Paraguay v France - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - July 4, 2026 France’s Kylian Mbappe celebrates scoring their first goal REUTERS/Omar Aziz|OMAR AZIZ/REUTERS

El defensor de la escuadra albirroja, Juan José Cáceres, compareció ante los micrófonos de los medios de comunicación para analizar el rendimiento del grupo. Durante la charla con un móvil del medio argentino TyC Sports, el futbolista reveló un cruce verbal muy particular que sostuvo con el capitán del seleccionado europeo "Por suerte jugaba más por el centro que por mi lado, pero cuando lo tuve cerca le tuve que meter por que se me iba. Me dice en un momento que me queres dar un beso", contó en tono de broma el futbolista guaraní dejando atrás todas las polémicas del cruce entre Paraguay y Francia por los octavos de final de la justa mundialista.

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En la conferencia de prensa post triunfo, el seleccionador de Francia Didier Deschamps llenó de elogios a su principal referente futbolístico que actualmente lidera la tabla de goleo del certamen junto a Lionel Messi, ambos con siete goles.

La victoria obtenida frente al conjunto paraguayo gracias a un gol de penalti del propio Mbappé sirvió como el escenario ideal para respaldar su liderazgo y el cuerpo técnico ratificó que la relación interna es óptima y que el futbolista ejerce una capitanía constructiva que beneficia al plantel, dejando de lado cualquier polémica que pueda haber surgido en las últimas horas.

Ahora, el próximo desafío para el combinado europeo será el partido ante Marruecos por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Boston.