FIFA “anticipó" las Semifinales del Mundial 2026 desde el inicio del sorteo: esta es la razón

El desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ingresa en su etapa de máxima definición con la conformación de las llaves correspondientes a las semifinales del torneo. Las selecciones de Argentina, Francia, España e Inglaterra consiguieron asegurar su pasaje directo para disputar los encuentros decisivos por un boleto a la gran final del certamen ecuménico. Sin embargo, de acuerdo al calendario de la justa mundialista, estos cruces de semifinales podrían ocurrir si los distintos seleccionados cumplían con sus debéres en fase de grupos y posteriormente en los duelos de eliminación directa.

Los pronósticos de la inteligencia artificial sobre las semifinales

El diseño del calendario de competencia no respondió al azar absoluto ni a las sorpresas habituales de los cruces de eliminación directa tradicionales. La planeación de la FIFA para el torneo veraniego radicó en la implementación de una nueva regla de ordenamiento que protege de forma estricta a los líderes del ranking oficial de selecciones.

Por lo tanto, en el sorteo inicial celebrado a finales del año pasado con llaves predeterminadas basadas en el rendimiento de los cabezas de serie se pudo observar que las cuatro potencias principales del escalafón no se cruzaran entre sí durante las rondas de dieciseisavos, octavos y cuartos de final de la competencia. De esta manera, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá unas semifinales históricas.

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La justa mundialista entra en su última semana y las selecciones que aún compiten por el anhelado trofeo son las mejores ubicadas en el ranking FIFA. En primer orden, se jugará este martes 14 de julio el duelo entre España y Francia en el Estadio Dallas; un enfrentamiento que tiene todo los condimentos para quedar en la historia de las citas ecuménicas.

En segundo lugar, el día miércoles 15 de julio Inglaterra estará enfrentando a Argentina por el último pasaje a la gran final. Este duelo con tanta historia, se llevará a cabo en el Estadio Atlanta y tendrá a Lionel Messi y Harry Kane como máximos protagonistas.

