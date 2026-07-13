¿Por qué Argentina no usará la camiseta celeste y blanca para enfrentar a Inglaterra? La curiosa razón detrás
Argentina jugará con su jersey alternativo (negro y azul) en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La selección de Argentina y su par de Inglaterra jugarán la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, antes del partido surgió una decisión que llamó la atención de los aficionados. El equipo de Lionel Messi no vestirá su tradicional camiseta celeste y blanca, una elección que revive uno de los capítulos más recordados de la historia del futbol.
Argentina jugará con la camiseta azul ante Inglaterra
La FIFA confirmó que Argentina utilizará su uniforme alternativo en la semifinal del miércoles 15 de julio frente a Inglaterra, en el Estadio de Atlanta. La decisión se tomó tras la reunión entre representantes de la AFA, la Federación Inglesa y el organismo rector del futbol mundial. Esto tiene que ver con el partido del Mundial de México 1986.
El conjunto inglés jugará con su uniforme blanco, mientras que Argentina volverá a vestir su jersey negro y azul. Será apenas la segunda ocasión en este Mundial que la selección argentina utilice esa indumentaria, luego del triunfo por 3-1 sobre Jordania en la fase de grupos.
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¿Por qué Argentina no usará la camiseta celeste y blanca?
La razón principal es reglamentaria. Inglaterra figura como el equipo A del cuadro de semifinales y, por esa condición, mantiene prioridad para utilizar su uniforme principal. La FIFA busca garantizar el mayor contraste visual posible entre ambas selecciones y, por ese motivo, autorizó que Argentina juegue con su camiseta alternativa.
La elección también tiene un fuerte componente histórico. La playera azul quedó ligada para siempre al triunfo por 2-1 sobre Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986, cuando Diego Armando Maradona marcó la recordada Mano de Dios y el Gol del Siglo.
La historia del jersey azul contra Inglaterra
El antecedente de 1986 tiene una historia particular. Carlos Bilardo quería camisetas más livianas para soportar el calor del mediodía mexicano. Como la versión azul disponible era de algodón, integrantes de la delegación compraron otro modelo en una tienda deportiva y lo adaptaron con el escudo y los números pocas horas antes del encuentro.
Argentina ya enfrentó a Inglaterra cinco veces en Copas del Mundo. Utilizó la camiseta azul en 1962, 1986, 1998 y volverá a hacerlo en la semifinal de 2026. Los cruces mundialistas con la playera celeste y blanca fueron en 1966 y también en 2002, ambas derrotas para los sudamericanos.