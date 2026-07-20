Argentina no remató al arco: los números que reflejan que España fue justo campeón

España se coronó campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras derrotar por la mínima a Argentina, que consumó su cuarta final perdida e igualó a Alemania. Pero el marcador no reflejó lo que se vio en la cancha, pues La Roja fue amplia dominadora. Mientras que la albiceleste no remató al arco durante todo el partido.

En el Estadio Nueva York solo hubo un equipo y ese fue España, amplia dominadora del juego, por lo que fue un justo campeón, pues así lo reflejan las estadísticas. Lo anterior, ya que Argentina solo disparó en 2 ocasiones durante los 120 minutos y ninguna fue al arco de Unai Simón, pese a que tenían a Lionel Messi, quien conmovió a todo el mundo con una imagen que nadie esperaba.

Argentina solo disparó en 2 ocasiones durante los 120 minutos y ninguna fue al arco de Unai Simón.|REUTERS

Los números de España, justo campeón

Durante los 120 minutos de juego, España fue amplia dominadora, ya que, según el portal de Sofascore, la actual campeona tuvo 65% de posesión de balón, por 35 de la albiceleste. En pases correctos, La Roja también lideró las estadísticas con 852, por 464 de su rival, casi el doble.

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España tocó el arco albiceleste en 20 ocasiones, de las cuales en 11 Emiliano "Dibu" Martínez tuvo que intervenir. Mientras que Argentina solo disparó en 2 ocasiones, ninguna de ellas con dirección a portería.

Los 2 tiros del cuadro argentino llegaron después de que España marcó el gol. La primera jugada fue un pase que un defensa español sacó a tiro de esquina. Posteriormente, el hijo de Diego Simeone tuvo el empate al encontrar el balón dentro del área, pero su disparo se fue por encima de los 3 palos.