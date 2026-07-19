La imagen de Lionel Messi que nadie quería ver después de la final del Mundial 2026

Argentina consumó su cuarta final perdida con el descalabro en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ e igualó el récord de Alemania tras caer por la mínima ante España. Pero sin duda una imagen que conmovió a todo el mundo fue la de Lionel Messi, la cual nadie quería ver, pues podría ser la última en una justa veraniega.

Messi perdió la oportunidad de consagrarse bicampeón luego de que la albiceleste perdió por la mínima ante La Roja, a la cual le anularon 2 goles por decisión arbitral, una de ellas bastante polémica. Con ello, se cierra tal vez la historia del jugador del Inter Miami con su selección.

Messi lloró luego de recibir la medalla de segundo lugar.|Captura de pantalla

La imagen de Messi que conmovió a todos

La selección española le hizo un paseíllo a los argentinos para que subieran a la tarima a recibir su medalla de segundo lugar. Fue después de recibir la presea que Leo comenzó a llorar, mientras miraba cómo el Estadio de Nueva York lo ovacionaba, pese a perder la final.

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El duelo contra España pudo haber sido el último con Argentina en una justa mundialista, ya que para la Copa Mundial de la FIFA 2030™, Lionel tendrá 43 años, edad en la que difícilmente podrá seguir compitiendo al mismo nivel como lo fue en esta edición, que se quedó a un peldaño de llevarse la Bota de Oro.

Messi y el mismo destino que Maradona

El capitán de la albiceleste corrió con el mismo destino que Diego Armando Maradona, quien, después de consagrarse en México 1986, 4 años más tarde perdió la final de Italia 1990 contra Alemania. No obstante, el exjugador del Barcelona llegó hasta 3 instancias finales, una más que el considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.