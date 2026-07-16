Cuánto dinero ganará el campeón del Mundial 2026: ¿Argentina o España?

La previa del España vs Argentina sigue generando expectativas para los amantes del futbol. La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá la posibilidad de mostrarnos un bicampeonato mundial o bien la segunda corona del conjunto español dentro del Estadio Nueva York.

Sin embargo, el ganador del torneo no solo tendrá la gloria de colocarse en los libros de historia como el nuevo campeón, sino que la FIFA le otorgará un importante premio económico de 50 millones de dólares. Esto podría significar un ingreso clave para la planeación de la federación ganadora.

España y Argentina pelearán por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Cuánto dinero ganó Argentina como campeón de la última Copa Mundial de la FIFA™

El premio que se dará en la presente edición supera a la otorgada en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™. La Selección de Argentina recibió 42 millones de dólares tras derrotar en aquella final a Francia en la tanda de penales. Es decir, que serán 8 millones de dólares más para el equipo ganador.

Un dato no menor es que tanto España como Argentina recibieron un bono de 1.5 millones por “gastos de preparación”. Esto se le otorgó a todas las selecciones participantes previo al arranque del torneo, aunque no se especifica cómo se distribuirán los montos entre los jugadores, cuerpo técnico, staff y federación.

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Argentina o España: el increíble premio que tendrá el subcampeón

El resto de los premios dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ cuenta con increíbles montos. En el caso del subcampeón del torneo, contará con un premio de 33 millones de dólares, mientras que el ganador del partido del tercer lugar recibirá 29 millones de dólares.

Francia competirá con Inglaterra por el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @equipedufrance

El perdedor del duelo entre Francia e Inglaterra también contará con un importante premio económico, el cual ronda los 27 millones de dólares. Con estas cifras, el impacto económico que tendrá el torneo para las selecciones que llegaron a las instancias finales será importante para el desempeño de sus futuros proyectos deportivos.

