México negociaría con Gianni Infantino para quedarse con el próximo Mundial

México será uno de los países sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, además, albergará los encuentros del Repechaje Intercontinental que definirán a dos nuevos clasificados al torneo. Durante estos próximos días de marzo, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, estará presente en territorio azteca y afirman que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) negociará para quedarse con el próximo Mundial de Clubes.

Además de visitar Monterrey y Guadalajara, el dirigente viajará a Ciudad de México para estar presente en la reinauguración del Estadio Banorte (ex Azteca). Durante su estadía allí, Infantino tendrá una reunión con directivos de la Liga BBVA MX y la FMF en el Centro de Alto Rendimiento. Diversos reportes afirman que uno de los temas a tratar será la candidatura de México para ser sede del Mundial de Clubes 2029.

México quiere ser sede del Mundial de Clubes 2029

A principios de mes, el propio Mikel Arriola, presidente de la FMF, afirmó que le encantaría que México albergue una edición del Mundial de Clubes. La intención es que nuestro país sea el hogar de la edición que se jugará en el año 2029, sin embargo, el propio dirigente comentó que será una negociación difícil, ya que Brasil es uno de los candidatos más fuertes a quedarse con la sede.

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“Todavía no está confirmado, a nosotros nos encantaría, el siguiente probablemente sea Brasil, es solo una posibilidad. México quisiera el 2029”, era lo que decía Arriola en una entrevista respecto a una posible candidatura de México para el Mundial de Clubes.

Cabe destacar que México deberá pelear con varios países para quedarse con el torneo más grande de clubes a nivel mundial. Si bien es cierto que Brasil es el candidato más fuerte, países como Qatar, Alemania y Australia tienen el deseo de albergar la próxima edición del Mundial de Clubes.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será clave

México tendrá un papel clave en la Copa del Mundo, ya que además de ser sede del Repechaje Intercontinental, albergará una buena cantidad de partidos de la fase de grupos como, por ejemplo, Uruguay contra España. En este contexto, Infantino evaluará cómo trabajará el territorio nacional como anfitrión y, en caso de ser un éxito rotundo, podría tener una posibilidad de repetir sede, pero esta vez en el Mundial de Clubes.