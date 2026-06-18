BOMBAZO: la figura de Argentina que se iría al Real Madrid después del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ apenas comienza, pero una noticia relacionada con una de las figuras de la Selección Argentina ya sacude al mercado de fichajes. Se trata de Enzo Fernández, quien estaría cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid una vez que concluya el torneo.

De acuerdo con información difundida por el periodista especializado Nicolò Schira, el mediocampista argentino habría alcanzado un principio de acuerdo contractual con el conjunto merengue para firmar un vínculo hasta 2032. La operación todavía no está cerrada, pero el interés del club español sería total.

Enzo Fernández sería prioridad del Real Madrid

Según diversos reportes europeos, el Real Madrid prepara una oferta millonaria para intentar convencer al Chelsea de desprenderse de una de sus principales figuras. La negociación no sería sencilla debido al elevado valor del futbolista y a la inversión que realizó el conjunto inglés para ficharlo.

El campeón del mundo con Argentina se encuentra actualmente disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde es una de las piezas fundamentales del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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Enzo Fernández, cuya calidad técnica y liderazgo en el mediocampo lo han convertido en uno de los futbolistas más cotizados de Argentina, está actualmente valorado en 120 millones de euros según Transfermarkt. La cifra refleja su importancia tanto en el Chelsea como en la Albiceleste.

El deseo de jugar en España

Meses atrás, el propio futbolista reconoció públicamente su admiración por España y especialmente por Madrid, declaraciones que volvieron a tomar fuerza tras conocerse los rumores sobre su posible llegada al conjunto blanco. Por ahora no existe una confirmación oficial por parte de ninguno de los clubes, pero la información surgida desde Europa coloca al argentino como uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de transferencias.

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