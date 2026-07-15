HORA EXACTA para ver el Inglaterra vs Argentina, partido de semifinales del Mundial 2026
El ganador del partido se enfrentará a España en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026
El mundo del futbol se detiene este miércoles 15 de julio de 2026. Todas las miradas están sobre la expectativa de las semifinales entre Argentina e Inglaterra en el Estadio Atlanta, un duelo que podrá ser un capítulo histórico en las Copas del Mundo. La "Albiceleste", vigente campeona y liderada por un Lionel Messi que sigue desafiando el paso del tiempo, llega con la ambición intacta de alcanzar una nueva final. Enfrente, el conjunto inglés, comandado por Harry Kane y Jude Bellingham, busca terminar con décadas de espera y consolidar su estatus de potencia mundial en un escenario que exige temple y precisión absoluta.
El horario del partido
Para los aficionados, el factor horario es fundamental para no perderse ni un segundo de esta batalla táctica y emocional. La diferencia de zonas horarias obliga a una logística precisa para seguir el encuentro en directo: mientras que en México el balón comenzará a rodar a las 13:00 horas, los seguidores en Argentina deberán ajustar sus relojes para las 16:00 horas, momento en el que el país sudamericano se paralizará frente a las pantallas. Por su parte, los aficionados en Inglaterra vivirán la intensidad del choque a las 20:00 horas (hora local de Londres). Este cruce de semifinales no solo define el camino hacia el trofeo, sino que también pone a prueba el peso de las jerarquías en el futbol contemporáneo; cada minuto contará y la conexión global de los seguidores hará que el ambiente se sienta vibrante independientemente del uso horario.
¿Dónde ver la transmisión?
Podrás seguir toda la emoción de este partido a través de la cobertura completa de TV Azteca:
- Televisión abierta: Transmisión en vivo por Canal 7.
- App móvil: Sigue la señal en tiempo real a través de la app de Azteca Deportes.
- Streaming: Disfruta del encuentro en vivo vía streaming desde el sitio web oficial.
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