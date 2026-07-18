OFICIAL: suspenden el futbol argentino por la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) ha oficializado una medida excepcional en el calendario local: la suspensión de todas las actividades oficiales programadas para el lunes 20 y el martes 21 de julio. Esta decisión responde directamente al regreso de la Selección Argentina al país tras su participación en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde buscará defender el título obtenido en Qatar frente a España este domingo a las 13:00 horas del centro de México.

La Asociación del Fútbol Argentino informa que se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio.



Esto debido al retorno de la Selección Nacional al país luego de la participación en el Mundial 2026. pic.twitter.com/uRj5OkSEdh — AFA (@afa) July 18, 2026

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A través de un comunicado oficial, la entidad detalló que el parate abarca a todas las categorías del fútbol argentino, incluyendo las distintas divisiones del Ascenso. Entre los encuentros afectados, destaca la postergación de la Supercopa Argentina que debía disputarse entre Estudiantes e Independiente Rivadavia en Córdoba. Sobre este evento, que originalmente estaba pautado para el martes a las 18:00 horas en el estadio Gigante de Alberdi, la AFA indicó que deberá reunirse próximamente con los dirigentes de ambos clubes para reprogramar la fecha del partido.

Argentina juega la final contra España|Crédito: @Argentina / X

Esta determinación subraya la magnitud del evento deportivo y la expectativa social que rodea al seleccionado nacional. Sin importar el resultado que arroje el enfrentamiento contra España, se espera que una multitud reciba al plantel al aterrizar en suelo argentino. La prioridad de la AFA se centra, en estas horas, en facilitar la logística del retorno de los campeones y permitir que el clima de celebración —o la recepción de los finalistas— se desarrolle sin interferencias en el ámbito doméstico.

Por el momento, los clubes afectados por la reprogramación se mantienen a la espera de nuevas notificaciones de la entidad madre del fútbol argentino para reorganizar sus agendas. Mientras tanto, la atención del país se mantiene enfocada exclusivamente en el New York/New Jersey Stadium, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni protagonizará el cierre de una competencia histórica, buscando coronar el último baile de Lionel Messi en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un nuevo trofeo.