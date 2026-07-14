Argentina es la única selección que no ha tenido intervenciones en el VAR del Mundial 2026, ¿qué significa?

Definidas las semifinales, trascendieron datos sobre intervenciones del VAR para definir jugadas a favor y en contra de los equipos que disputan el torneo. En ese marco, hay una estadística que parece “favorecer” a la selección de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Resulta que cada equipo en este Mundial ha tenido al menos una intervención del VAR en su contra, excepto Argentina. A la vez, se enfrentan a Inglaterra en la Semifinal, que ha tenido las intervenciones del VAR más numerosas en su contra (contando los 8 mejores equipos del torneo). Pero, ¿qué significa?

Aïssa Mandi reclamó sobre una acción de Messi en el partido Argelia vs Argentina

¿Argentina realmente fue beneficiada por el VAR?

Así como destacó la intervención del VAR en Argentina vs. Suiza para la expulsión de Embolo por el ‘Mistaken Identity’ tras simular infracción, también se dio a conocer que la “Albiceleste” no tuvo intervenciones en contra del VAR.

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Lo cierto es que el VAR consideró que cada árbitro en todos los partidos de Argentina había acertado en todas sus decisiones. De hecho, el equipo de Lionel Messi y Lionel Scaloni tuvo goles anulados, pero en todos los casos fue gracias al buen trabajo del silbante principal o de los jueces de línea (asistentes 1 y 2).

Embolo vio la segunda amarilla por simular|Captura de pantalla

Una por una: Las jugadas más “polémicas” de Argentina en el Mundial 2026

No expulsión a Lionel Messi:

Gol anulado a Argelia: correcta intervención del VAR para anular el gol por offside.

correcta intervención del VAR para anular el gol por offside. Gol anulado a Egipto: infracción a Lisandro Martínez en el comienzo de la jugada (APP).

infracción a Lisandro Martínez en el comienzo de la jugada (APP). Penalti no sancionado a Egipto: Julián Álvarez le quita el balón a Mohamed Salah y el árbitro consideró que el contacto fue propiciado por el egipcio.

Julián Álvarez le quita el balón a Mohamed Salah y el árbitro consideró que el contacto fue propiciado por el egipcio. Confusión de identidad vs. Suiza: Embolo finge infracción estando amonestado y el árbitro de campo señala tarjeta amarilla para Paredes. El VAR lo convoca y cambia la tarjeta para el suizo, que termina expulsado.

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