Argentina vs Argelia: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de Lionel Messi en el Mundial 2026?

La Selección Argentina arranca su participación en la Copa Mundial 2026™ este 16 de junio, marcando el inicio de su defensa al trono mundialista. El duelo se llevará a cabo en el Estadio de Kansas City, donde los albiceleste comandados por Lionel Messi, buscarán sumar sus primeros tres puntos ante una Argelia que llega con la intención de ser el conjunto revelación del certamen y dar un golpe sobre la mesa en este primer choque del Grupo J.

Mientras que el cuadro de Scaloni llega con la responsabilidad de ser el favorito y el peso de las expectativas, los africanos han preparado un planteamiento táctico diseñado para neutralizar el juego de posesión argentino, apostando por la velocidad de sus extremos en transiciones rápidas.

Por su parte, previo al partido se anunció que la selección de Argentina podrá contar con la presencia de Emiliano “Dibu” Martínez defendiendo el arco albieleste, además en el último amistoso de Argentina ya tuvo minutos en el terreno de juego Lionel Andrés Messi.

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Toda la cobertura del encuentro será cortesía de Azteca Deportes, garantizando múltiples alternativas para que la afición no pierda detalle alguno:



Señal televisiva: El encuentro será transmitido en vivo a través de Azteca 7 .

El encuentro será transmitido en vivo a través de . En línea: Si prefieres el formato digital, tienes a tu disposición el portal oficial de Azteca Deportes y la aplicación móvil, donde se emitirá la señal en tiempo real sin interrupciones.

La pelota comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México), pero la tranmisión comenzará a partir de las 18:50 horas.

Posibles alineaciones:

Posible Alineación de Argentina: Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina (o Gonzalo Montiel), Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina en la defensa; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada en el mediocampo; junto a Lionel Messi y Lautaro Martínez en la delantera.

Posible alineación Argelia: Portero: Luca Zidane; Defensas: Youcef Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Mediocampistas: Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui;Delanteros:: Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Mohamed Amoura, Amine Gouiri

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