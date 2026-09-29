Argentina vs Bolivia: La HORA para ver EN VIVO el Partido Amistoso Internacional

En Sudamérica también se juega la Fecha FIFA y los subcampeones del mundo se encuentran en el espacio que se podría denominar la gira del adiós de Lionel Messi en la albiceleste. Por eso, he aquí la información más completa del Argentina vs Bolivia. El encuentro se disputará a las 18:00 horas en tiempo del centro de México, el próximo miércoles 30 de septiembre y así podrás verlo EN VIVO desde territorio azteca.

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¿Qué esperar del Amistoso Internacional Argentina vs Bolivia?

El mundo sabe que en estos días Lionel Messi se despedirá de la albiceleste y por ello hay expectativa alrededor de Argentina. Aunque desde el inicio se confirmó que el rosarino solamente jugará contra Benín, todo gira en torno a su figura. Además, se indica (no es oficial) que también serán los últimos momentos de Lionel Scaloni como estratega, por lo que esto sería la gira del adiós de un proceso que regresó a los sudamericanos a lo más alto del futbol mundial.

Por su parte, Bolivia ya disputó su primer encuentro de este parón de selecciones (Argentina inicia con este enfrentamiento) para caer por 0-2 ante Paraguay. El nuevo proceso inicia con la ratificación de Óscar Villegas como DT, que en algún punto de las eliminatorias les hizo soñar con el Mundial, quedándose en en la instancia del repechaje internacional tras perder contra Irak. Ahora, enfrentarán a una de las mejores selecciones del mundo, esperando una prueba de oro.

¿Dónde ver el Partido Amistoso Internacional Argentina vs Bolivia?

En años pasados el futbol de selecciones sudamericanas desapareció de las transmisiones mexicanas. Sin embargo, en el último proceso mundialista, las eliminatorias de CONMEBOL las compró una plataforma streaming, que precisamente pasará las acciones de este duelo internacional de Fecha FIFA.

Posibles alineaciones Argentina vs Bolivia