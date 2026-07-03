Dónde y en qué estadio se juega el Argentina vs. Cabo Verde del Mundial 2026

La pasión por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa con el encuentro entre Argentina y Cabo Verde. El vigente campeón busca llegar a otra final con un Lionel Messi en modo goleador, mientras que el conjunto africano quiere seguir concretando sorpresas luego de clasificar en su grupo de manera invicta. El encuentro está pactado para jugarse en el Estadio Miami en Estados Unidos.

El lazo de Lionel Messi con una de las ciudades más importantes de la Florida se basa en su paso como la figura del Inter Miami, por lo que se espera que el aforo cuente con un lleno total ante la influencia del astro argentino.

Lionel Messi lidera la tabla de goleo con 6 goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @Argentina

Cuántos aficionados habrá en el Argentina vs. Cabo Verde

El Estadio Miami cuenta con un aforo de 65,300 espectadores, por lo que se presume un lleno total para el partido entre Argentina y Cabo Verde. Cabe mencionar que el recinto es la sede oficial de los Miami Dolphins de la NFL y cuenta con una experiencia en eventos deportivos de alta gama.

Estadio Miami|Crédito: @HardRockStadium / X

Otro dato importante es que el Estadio Miami es el de mayor aforo dentro de la ciudad, ya que supera al Nu Stadium que tiene una capacidad de 27,000 espectadores y al LoanDepot con 37,442 asientos. El partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contará con un recinto de primer nivel.

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El historial de Argentina ante equipos africanos en la Copa Mundial de la FIFA™

La Selección de Argentina tendrá con Cabo Verde su noveno enfrentamiento ante un equipo africano dentro de la justa mundialista. Dentro de su historial contra selecciones africanas cuenta con un saldo positivo de 7 victorias y una sola derrota.

Para remontarnos a la única derrota de la Albiceleste debemos ir 36 años atrás, cuando cayó por 1 a 0 ante Camerún en el Mundial de Italia 1990. El equipo dirigido en aquel entonces por Carlos Salvador Bilardo fue sorprendido por un gol de François Omam-Biyik.

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