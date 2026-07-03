ÚLTIMA HORA: el Argentina vs Cabo Verde podría cambiar de horario por esta razón

Argentina y Cabo Verde se enfrentarán este viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami por un boleto a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro está previsto para comenzar a las 16:00 horas del centro de México (18:00 horas locales), aunque los pronósticos meteorológicos encendieron las alarmas debido a la posibilidad de tormentas eléctricas en la zona.

Las condiciones meteorológicas en el sur de Florida preocupado debido al pronóstico de tormentas eléctricas, lluvias intensas y actividad eléctrica durante gran parte de la jornada. De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés), existe probabilidad de tormentas dispersas durante la tarde y noche en la zona de Miami, justo cuando está previsto el partido entre la Albiceleste y la selección africana.

Los rayos pueden suspender el partido de Argentina vs Cabo Verde

El clima podría convertirse en protagonista

Aunque hasta el momento la FIFA no ha emitido ningún comunicado sobre cambios en la programación del encuentro, los protocolos internacionales contemplan posibles retrasos cuando existen tormentas eléctricas cerca de los estadios. La principal preocupación no son las lluvias, sino la actividad eléctrica.

Si se detectan rayos en las inmediaciones del inmueble, el partido podría retrasarse o incluso suspenderse temporalmente hasta que las condiciones sean seguras para futbolistas, árbitros y aficionados. Por ahora, el encuentro continúa programado con normalidad.

¿Cuándo juegan Argentina y Cabo Verde?

El partido entre Argentina y Cabo Verde se disputará este viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. La selección dirigida por Lionel Scaloni llega tras ganar sus tres partidos de la fase de grupos y es una de las favoritas para avanzar a los Octavos de Final. Del otro lado estará Cabo Verde, una de las grandes revelaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que buscará dar otro golpe histórico.

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Mientras ambos equipos ultiman detalles para el encuentro, la atención también estará puesta en los reportes meteorológicos que se actualicen durante las próximas horas.

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