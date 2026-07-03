Messi nunca ha perdido en partidos arbitrados por el réferi que estará en el Argentina vs Cabo Verde

Argentina buscará ante Cabo Verde su pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El sueño por el bicampeonato mundial sigue presente en la Albiceleste con un Lionel Messi que lidera la tabla de goleo con 6 anotaciones, por lo que en estas últimas horas se ha destacado un dato que afirma el favoritismo del plantel sudamericano. En ese sentido, hay un dato del árbitro que favorece al último campeón de la cita mundialista.

El curioso dato consiste en que el equipo de Lionel Messi nunca ha perdido un partido cuando Drew Fischer es el árbitro central, por lo que la escuadra sudamericana espera que dicha racha se mantenga tras la designación del árbitro canadiense para el partido entre Argentina y Cabo Verde.

Drew Fischer pitará el Argentina vs Cabo Verde por la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Credito: @MLS / X

El balance de Lionel Messi bajo el papel arbitral de Drew Fischer

Inter de Miami, actual equipo de Lionel Messi, no conoce la derrota cuando Drew Fischer es el árbitro central. De acuerdo a Transfermarkt, el equipo de la MLS suma 13 victorias y 1 empate en 14 partidos arbitrados por el canadiense, siendo el partido más importante la final que ganó el Inter de Miami ante Vancouver Whitecaps por 3 a 1, el cual significó el primer título de liga para Messi en Estados Unidos.

El único partido en el que Fischer fue designado como árbitro central para Argentina fue en un amistoso vs Ecuador en 2024 con Lionel Messi en cancha. En aquel partido el equipo argentino se llevó la victoria por 1 a 0 con un gol de Ángel Di María.

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Lionel Messi busca imponer su legado en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con este récord

Actualmente, Lionel Messi se establece como el máximo goleador en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™. El 10 argentino superó el récord de Miroslav Klose para sumar un total de 19 goles, por lo que el duelo ante Cabo Verde puede seguir acrecentando un récord que consolide su legado.

Lionel Messi suma 6 goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Conmebol

Cabe mencionar que Kylian Mbappé es su más cercano competidor tanto a nivel histórico como en la pelea por la Bota de Oro. El astro francés cuenta con 6 goles tras conseguir un doblete en los dieciseisavos de final ante Suecia. Además, suma un total de 18 goles a lo largo de su recorrido en la justa mundialista.

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