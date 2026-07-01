Así fue el día que Inglaterra quedó destrozada en el Estadio Azteca (hoy CDMX): cronológicamente

Inglaterra ya conoce lo que es sufrir en el Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca. El 22 de junio de 1986, el combinado inglés fue derrotado por Argentina con un resultado de 2-1, en los Cuartos de Final del Mundial de 1986. Un partido que quedó en los libros de historia por el contexto político posterior a la Guerra de Malvinas y también por las jugadas magistrales de Diego Armando Maradona.

La previa: una tensión máxima en el Estadio CDMX

El partido llegó con una carga especial fuera de lo futbolístico. Argentina e Inglaterra se enfrentaban cuatro años después de la Guerra de Malvinas, por lo que el cruce superaba lo deportivo. En la cancha, el equipo de Carlos Bilardo venía en ascenso y tenía a Maradona como figura absoluta del torneo.

Primer tiempo: mucha fricción y pocas diferencias

El primer tiempo fue cerrado. Argentina intentó manejar la pelota con Maradona como eje, mientras Inglaterra apostó por el orden defensivo y los envíos hacia Lineker.

No hubo goles en esos primeros 45 minutos, pero sí quedó clara la dificultad de Inglaterra para controlar a Maradona cuando recibía entre líneas. Argentina tenía más iniciativa, aunque todavía sin romper el partido.

Minuto 51: la “Mano de Dios”

A los seis minutos del segundo tiempo llegó la primera jugada que cambió la historia del Mundial. Maradona intentó combinar cerca del área inglesa, la pelota rebotó y quedó elevada en dirección al arco.

El arquero Peter Shilton salió a cortar, pero Maradona saltó y tocó la pelota con la mano izquierda. El árbitro tunecino Ali Bin Nasser convalidó el gol y Argentina se puso 1-0.

Después del partido, Maradona diría que había sido “un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios”.

Diego Maradona y su primer gol a Inglaterra en México 1986|@fedebulos / IG

Minuto 55: el gol más recordado de los Mundiales

Apenas cuatro minutos después llegó la obra que terminó de inmortalizar el partido. Maradona recibió en campo propio, giró y empezó una corrida histórica.

Dejó en el camino a Peter Beardsley, Peter Reid, Terry Butcher, Terry Fenwick y finalmente a Shilton, antes de definir con el arco abierto. Fue el 2-0 para Argentina y uno de los goles más famosos en la historia del futbol. Ese tanto fue elegido años después como el “Gol del Siglo”.

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Inglaterra reacciona con Gary Lineker

Con el 2-0, Inglaterra quedó obligada a adelantar líneas. Robson movió el equipo y buscó atacar por las bandas, especialmente con centros al área para Lineker.

La presión inglesa encontró premio al minuto 81. John Barnes desbordó por izquierda, mandó un centro preciso y Lineker apareció en el segundo palo para marcar el 2-1.

MEXICO - JUNE 03: England striker Gary Lineker in action during the 1986 FIFA World Cup match between Portugal and England match on June 3rd, 1986 in Monterrey, Mexico. (Photo by Mike King/Allsport/Getty Images)|Getty Images/Getty Images

El cierre: Argentina resiste y pasa a semifinales

Tras el descuento, Inglaterra tuvo una última oportunidad clara. Barnes volvió a enviar un centro peligroso y Lineker estuvo cerca de empujarla, pero la defensa argentina alcanzó a cerrar a tiempo.

Argentina sostuvo la ventaja hasta el final y eliminó a Inglaterra con un 2-1 que quedó como uno de los partidos más recordados en la historia de los Mundiales.

Qué pasó después del juego entre Inglaterra y Argentina

Con esa victoria, Argentina avanzó a semifinales, donde venció a Bélgica con otros dos goles de Maradona. Luego derrotó a Alemania Federal en la final y se consagró campeona del mundo en México 1986.

Para Inglaterra, la eliminación quedó marcada por la polémica de la “Mano de Dios”, pero también por haber sido testigo del gol más icónico de Maradona.