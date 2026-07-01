Inglaterra carga con esta maldición y México podría aprovecharlo en los Octavos de Final del Mundial 2026

La Selección Mexicana ya conoce a su rival para los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tras superar a Ecuador en la ronda anterior, el equipo dirigido por Javier Aguirre se medirá ante Inglaterra en uno de los partidos más esperados de la fase eliminatoria.

Sobre el papel, los ingleses parten como favoritos por la calidad de su plantel y la experiencia de figuras como Harry Kane, Jude Bellingham y Phil Foden. Sin embargo, existe un dato histórico que genera optimismo entre los aficionados mexicanos: Inglaterra carga con una larga sequía en los grandes torneos internacionales.

Inglaterra jugará con México en la Copa Mundial de la FIFA 2026|REUTERS

Inglaterra solo ha ganado un Mundial en su historia

De acuerdo con datos de la FIFA, aunque es considerada una de las potencias tradicionales del futbol, Inglaterra únicamente ha conquistado una Copa Mundial. Su único título llegó en 1966, cuando fue anfitriona del torneo y derrotó a Alemania Occidental en la final disputada en Wembley.

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Además, perdió la final de la Eurocopa 2020 ante Italia y volvió a caer en la final de la Eurocopa 2024 frente a España. Otro aspecto que suele acompañar a Inglaterra son los problemas en las tandas de penales, una situación que durante décadas marcó varias de sus eliminaciones en competencias internacionales.

México busca dar el golpe

La Selección Mexicana llega motivada después de eliminar a Ecuador y ahora intentará seguir haciendo historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Para avanzar a los cuartos de final deberá superar a una Inglaterra repleta de talento, pero que también carga con una historia reciente de decepciones cuando más cerca está de la gloria.

La afición mexicana espera que esa racha continúe y que el equipo de Javier Aguirre pueda aprovecharla para seguir soñando en casa.

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