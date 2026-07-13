Leyenda de Inglaterra dijo que vencerán a Argentina y apuntó contra Messi: “Lo mandaremos a dormir”

La semifinal entre Argentina e Inglaterra por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. A pocos días del encuentro, varias figuras del futbol inglés compartieron sus pronósticos. Uno de los comentarios más llamativos estuvo dirigido a Lionel Messi y rápidamente generó repercusión.

El protagonista fue Joe Cole, ex seleccionado inglés, quien durante un programa junto a Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards aseguró que Inglaterra derrotará a la selección argentina. Incluso lanzó una frase desafiante sobre Messi al afirmar: "lo vamos a mandar a dormir". Y pronosticó el pase de su país a la final.

Joe Cole lanzó un desafío contra Lionel Messi

La conversación comenzó cuando Gary Lineker recordó que este será el primer partido de Lionel Messi frente a la selección de Inglaterra. La estadística sorprendió a los presentes y abrió el debate sobre el esperado cruce por las semifinales del Mundial.

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Fue entonces cuando Joe Cole respondió con confianza. "Bueno, tendremos que mandarlo a dormir", expresó. Ante esas palabras, Micah Richards intentó frenar el comentario y le pidió que no hiciera ese tipo de predicciones. Sin embargo, el ex mediocampista mantuvo su postura y reiteró que Inglaterra avanzará a la final.

‼️ “LO VAMOS A MANDAR A DORMIR A MESSI. SÍ, AL 100%”



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 La predicción de Joe Cole, ex jugador de la Selección de Inglaterra, sobre la semifinal del miércoles ante Argentina:



“¿La primera vez que Messi jugará contra Inglaterra? Bueno, habrá que mandarlo a dormir. Lo vamos a… pic.twitter.com/qArTFrm2ld — dataref (@dataref_ar) July 12, 2026

Inglaterra confía en eliminar a Argentina

Joe Cole también argumentó que Inglaterra tiene las condiciones para imponerse en el partido. Según explicó, la velocidad y la fortaleza física del equipo inglés pueden marcar diferencias frente al conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Además, aseguró que siente que su selección conseguirá el boleto a la definición del torneo.

¿Cuándo juegan Inglaterra vs Argentina?

La semifinal entre Inglaterra y Argentina se disputará el miércoles 15 de julio en el Estadio de Atlanta. El encuentro comenzará a las 13:00 horas del centro de México. El ganador enfrentará en la final al vencedor de la otra semifinal entre España y Francia, programada para un día antes.

|México enfrentará a Inglaterra en los octavos de final

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