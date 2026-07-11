Argentina vs Suiza: a quién se enfrentará en Semifinales del Mundial 2026 el ganador de este partido
La selección de Argentina y la de Suiza se enfrentan en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con rival definido
Con estadio confirmado, Argentina y Suiza se enfrentarán este sábado 11 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ambas selecciones buscarán un lugar entre los cuatro mejores del torneo en un duelo que también ya tiene definido el camino hacia las semifinales.
El ganador entre Argentina y Suiza, con apuestas con un favorito, tendrá que medirse al vencedor del partido entre Noruega e Inglaterra. Ese encuentro de semifinales ya fue confirmado por la FIFA y se disputará pocos días después de concluir esta serie, por lo que los cuatro equipos conocen el camino que deberán recorrer para seguir en la pelea por el título.
Argentina vs Suiza: horario, sede y próximo rival en semifinales
El partido entre Argentina y Suiza se jugará este sábado 11 de julio a las 19:00 horas (Centro de México) en el Estadio Kansas City. Horas antes, Noruega e Inglaterra definirán el otro boleto de ese lado del cuadro en el Estadio Miami. La semifinal quedó programada para el miércoles 15 de julio a las 13:00 horas en el Estadio Atlanta.
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¿Cómo llega Argentina a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?
Argentina alcanzó esta instancia después de terminar como líder del Grupo J con paso perfecto. En la fase de eliminación directa necesitó tiempo extra para superar a Cabo Verde y posteriormente a Egipto para instalarse entre los ocho mejores. Además, Lionel Messi atraviesa un gran momento y suma 8 goles en busca de la Bota de Oro. Sus resultados fueron:
- Argentina 3-0 Argelia — Jornada 1
- Argentina 2-0 Austria — Jornada 2
- Jordania 1-3 Argentina — Jornada 3
- Argentina 3-2 Cabo Verde (tiempo extra) — 16avos de Final
- Argentina 3-2 Egipto — Octavos de Final
¿Cómo llega Suiza a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?
Suiza también llega invicta a esta ronda. La selección europea terminó en el primer lugar del Grupo B tras sumar siete puntos y después dejó en el camino a Argelia y Colombia para meterse entre los ocho mejores. Gran parte de ese recorrido pasa por el liderazgo y la experiencia de Granit Xhaka. Sus resultados fueron:
- Catar 1-1 Suiza — Jornada 1
- Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina — Jornada 2
- Suiza 2-1 Canadá — Jornada 3
- Suiza 2-0 Argelia — 16avos de Final
- Suiza 0-0 Colombia — Octavos de Final (4-3 en penales)
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