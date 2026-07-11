Argentina vs Suiza: a quién se enfrentará en Semifinales del Mundial 2026 el ganador de este partido

Con estadio confirmado, Argentina y Suiza se enfrentarán este sábado 11 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ambas selecciones buscarán un lugar entre los cuatro mejores del torneo en un duelo que también ya tiene definido el camino hacia las semifinales.

El ganador entre Argentina y Suiza, con apuestas con un favorito, tendrá que medirse al vencedor del partido entre Noruega e Inglaterra. Ese encuentro de semifinales ya fue confirmado por la FIFA y se disputará pocos días después de concluir esta serie, por lo que los cuatro equipos conocen el camino que deberán recorrer para seguir en la pelea por el título.

Crédito; Mexsport

Argentina vs Suiza: horario, sede y próximo rival en semifinales

El partido entre Argentina y Suiza se jugará este sábado 11 de julio a las 19:00 horas (Centro de México) en el Estadio Kansas City. Horas antes, Noruega e Inglaterra definirán el otro boleto de ese lado del cuadro en el Estadio Miami. La semifinal quedó programada para el miércoles 15 de julio a las 13:00 horas en el Estadio Atlanta.

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Argentina alcanzó esta instancia después de terminar como líder del Grupo J con paso perfecto. En la fase de eliminación directa necesitó tiempo extra para superar a Cabo Verde y posteriormente a Egipto para instalarse entre los ocho mejores. Además, Lionel Messi atraviesa un gran momento y suma 8 goles en busca de la Bota de Oro. Sus resultados fueron:

Argentina 3-0 Argelia — Jornada 1

Argentina 2-0 Austria — Jornada 2

Jordania 1-3 Argentina — Jornada 3

Argentina 3-2 Cabo Verde (tiempo extra) — 16avos de Final

Argentina 3-2 Egipto — Octavos de Final

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¿Cómo llega Suiza a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Suiza también llega invicta a esta ronda. La selección europea terminó en el primer lugar del Grupo B tras sumar siete puntos y después dejó en el camino a Argelia y Colombia para meterse entre los ocho mejores. Gran parte de ese recorrido pasa por el liderazgo y la experiencia de Granit Xhaka. Sus resultados fueron:

Catar 1-1 Suiza — Jornada 1

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina — Jornada 2

Suiza 2-1 Canadá — Jornada 3

Suiza 2-0 Argelia — 16avos de Final

Suiza 0-0 Colombia — Octavos de Final (4-3 en penales)

Inglaterra vs Noruega

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