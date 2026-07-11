Argentina vs Suiza: qué dicen las apuestas y simulaciones para los Cuartos de Final del Mundial 2026

El pase a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estará en juego este sábado ya que las selecciones de Argentina y Suiza se enfrentan en los cuartos de final del torneo. El partido se disputará este sábado 11 de julio en el Estadio Kansas City, donde ambos equipos buscarán mantenerse con vida en la lucha por el título mundial.

La selección argentina llega con Lionel Messi como principal figura del campeonato. El capitán acumula ocho goles y pelea por quedarse con la Bota de Oro. Del otro lado estará una Suiza que terminó como líder de su grupo y tiene en Granit Xhaka a su referente. En ese contexto, las apuestas y las simulaciones apuntan a un favorito para avanzar.

|REUTERS

Cuotas y apuestas para Argentina vs Suiza por el Mundial 2026

De acuerdo con las principales casas de apuestas, estos son los pronósticos para el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final:

Gana Argentina: 1.72

Empate: 3.55

Gana Suiza: 5.70

TE PUEDE INTERESAR:



El análisis de la IA y las simulaciones para Argentina vs Suiza

Las proyecciones elaboradas a partir del rendimiento de ambos equipos durante el torneo y la IA colocan a Argentina con mayores posibilidades de clasificar. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni ganó sus tres partidos de la fase de grupos frente a Argelia, Austria y Jordania. Después superó a Cabo Verde en tiempo extra y eliminó agónicamente a Egipto en los octavos de final.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group B - Switzerland v Canada - BC Place, Vancouver, Canada - June 24, 2026 Switzerland’s Granit Xhaka and Nico Elvedi react IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin|ANNE-MARIE SORVIN/IMAGN IMAGES via Reuters

Suiza también atraviesa un gran momento. Finalizó en el primer lugar del Grupo B tras empatar con Catar y vencer a Bosnia y Herzegovina y Canadá. En las rondas eliminatorias dejó en el camino a Argelia y luego eliminó a Colombia en la definición por penales, confirmando que es uno de los equipos más sólidos del certamen.

Probabilidades y pronóstico de la inteligencia artificial para Argentina vs Suiza

La proyección de la inteligencia artificial otorga a Argentina un 67 % de probabilidades de avanzar a las semifinales. Por su parte, Suiza aparece con un 33 % de opciones de conseguir la clasificación. El marcador más probable según esta simulación es un 2-1 a favor de Argentina.

Crédito: Mexsport

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

