El argentino que clama por una oportunidad en la Liga BBVA MX: “El nivel...”

El prestigio de la Liga BBVA MX históricamente se ha puesto en duda. Sin embargo, los jugadores que han pasado por aquí siempre han hablado maravillas del balompié nacional, como fue el caso de Paulinho recientemente. Muchos futbolistas sueñan con jugar en México y ahora un argentino no pudo ocultar su deseo de jugar en Primera División dentro del futbol mexicano.

A pesar de haber realizado su formación en un equipo tan importante de Sudamérica como lo es Boca Juniors, Francisco Magno ha expuesto su deseo de jugar en la Liga BBVA MX en un futuro no muy lejano. Acostumbrado al estilo de juego del futbol argentino, el joven de 23 años notó cambios notorios con su llegada a México hace unos meses, aunque resaltó el nivel del futbol en el balompié nacional.

“El nivel futbolístico en México lo veo bastante bien, es otro juego, es muy distinto al argentino”, fue lo que expresó el futbolista argentino en una charla con RTV. La misma fuente dio a conocer que el objetivo principal de Magno es firmar contrato profesional dentro del futbol mexicano, ya sea en Segunda o Primera División. Hasta el momento, no ha logrado consolidarse en las principales ligas del futbol.

Francisco Magno, exjugador de Boca Juniors|Boca Juniors

¿Quién es Francisco Magno, el argentino que sueña con jugar en la Liga BBVA MX?

Francisco ha formado parte de las fuerzas básicas de Boca Juniors desde los 6 años. Allí aprendió conceptos claves para desarrollarse como profesional. Sin embargo, la institución de Buenos Aires no le ofreció contrato y a sus 18 años tomó la decisión de probar suerte en otro equipo argentino: Huracán.

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Allí tuvo la oportunidad de entrenar con el primer equipo y, además, también realizó la pretemporada. No obstante, en el ‘Globo’ tampoco tuvo suerte y salió del club sin debutar en Primera División. Por esta razón, Magno tomó un camino difícil para su evolución como futbolista: bajar de categoría.

El argentino dejó Huracán para formar parte de El Porvenir, conjunto que actualmente milita en la Primera C del futbol argentino, es decir, Cuarta División. Allí sumó minutos valiosos que le permitieron adquirir nuevos conocimientos de los cuales hoy se muestra satisfecho. No obstante, lejos de cumplir su sueño de ser jugador de primera, emprendió viaje hacia México en busca de nuevas oportunidades.

Magno durante su etapa en las fuerzas básicas de Boca|Boca Juniors

Francisco Magno y su relación con el futbol mexicano

Recientemente, Magno cambió de aires para llegar a México donde se encuentra en plena adaptación a una nueva cultura y a un estilo de juego diferente. Asentado en Veracruz, el mediocampista ofensivo forma parte de la Súper Liga MX, torneo de futbol amateur que fue presentado de forma oficial en el año 2023.

Caracterizado por su técnica y su regate en espacios reducidos, Magno reveló en entrevistas pasadas su idolatría por Juan Román Riquelme, leyenda del futbol argentino y de Boca Juniors. Ahora, con 23 años, sigue soñando con la posibilidad de debutar en Primera División, pero alejado de su país natal.

