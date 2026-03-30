Paulinho sigue ganándose el amor de los mexicanos con esto que dijo sobre el país

Paulinho fue protagonista del empate entre México y Portugal correspondiente a la fecha FIFA de este mes de marzo. El delantero de Toluca ingresó en la segunda mitad del cotejo en lugar de Gonçalo Ramos y se llevó la ovación del Estadio Azteca. Sin embargo, los aplausos hacia el goleador portugués continuaron una vez finalizado el partido debido a sus gratas declaraciones hacia la Liga BBVA MX.

Una vez finalizado el partido en Ciudad de México, Paulinho fue abordado por la prensa presente en el estadio y volvió a ser consultado sobre su opinión acerca de la Liga BBVA MX ante los ojos del mundo. Lejos de quitarle prestigio, el delantero lusitano llenó de elogios al futbol mexicano, el cual destacó que tiene mucha calidad gracias a sus increíbles jugadores.

|MEXSPORT

“Ustedes tienen mucha calidad y la liga es buenísima”, comenzó diciendo Paulinho ante las cámaras y luego prosiguió: “Las personas que manejan el futbol no saben el tesoro y el diamante que tienen el futbol mexicano en la liga”. Finalmente, remató: “Si la gente supiera lo buena que es la liga y lo buenos que son los jugadores, seguramente mirarían mucho el futbol mexicano”.

TE PUEDE INTERESAR:



Paulinho ya había elogiado a la Liga BBVA MX

No es la primera vez que Paulinho elogia a la Primera División de México. Semanas atrás, el atacante de los Diablos Rojos expresó su disconformidad sobre cómo es expuesta la Liga BBVA MX al mundo: “Ustedes venden muy mal su país y su liga”, comentaba ante la prensa.

Luego, justificó su respuesta argumentando los puntos fuertes del torneo mexicano: “Porque es una liga muy competitiva con buenos jugadores. Siempre lo dije: ustedes son una muy buena liga, pero tienen que venderla mejor”.

|Toluca FC

Paulinho y su papel en la Selección de Portugal

El jugador de 33 años no era convocado por su país desde el año 2020 y expresó sus emociones al regresar a la lista de Portugal: “Para mí regresar con la selección portuguesa fue maravilloso, pero regresar y jugar en México, perfecto. No lo cambiaría por nada”.

Además, compartió el rol que tuvo dentro del vestuario portugués en los últimos días: “Yo tuve el papel de hablar con mis compañeros, decirles que ustedes son un país seguro. No es algo que pase de forma regular”, expresó ante las dudas sobre la seguridad que existe en el territorio mexicano.

