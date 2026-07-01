Si México le gana a Inglaterra, cuál sería su próximo rival en los Cuartos de Final del Mundial 2026

México buscará hacer historia este domingo 5 de julio en punto de las 5:30 de la tarde cuando reciba en casa a Inglaterra, partido que será transmitido por Azteca Deportes. El duelo será de matar o morir, pues, pese a que tienen la misma cantidad de goles, una de estas selecciones es más efectiva. Pero en caso de avanzar, ¿cuál sería el próximo rival del país para los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La Selección Mexicana, en caso de derrotar a Inglaterra, que obtuvo su pase a octavos al darle la voltereta a Congo, se enfrentaría al equipo que resulte ganador entre Brasil y Noruega, dos equipos que son potencias en sus respectivas confederaciones y en el mundo al tener grandes estrellas.

Brasil o Noruega será uno de los rivales de México, en caso de que derrote a Inglaterra.

Brasil y Noruega se verán las caras también el domingo 5 de julio, pero su partido será hasta las 2 de la tarde (hora centro de México), por lo que, en caso de avanzar, la selección ya sabrá cuál rival tendrá que enfrentar en la ronda de los cuartos de final, que se jugará en Estados Unidos.

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México o Inglaterra, la IA da su veredicto final

La IA da como ganador a Inglaterra al tener 55% de probabilidad de avanzar a los cuartos de final por 45% de México. Lo anterior, ya que la selección inglesa parte con ligera ventaja al tener una plantilla llena de estrellas.

No obstante, México puede dar la sorpresa, ya que no ha perdido ningún partido en el entonces Estadio Azteca en mundiales. Asimismo, la altura de la CDMX puede influir a favor del equipo azteca, al desgastar físicamente a los ingleses.

México vs. Inglaterra, solo por Azteca Deportes

México e Inglaterra se enfrentarán en los octavos de final este domingo 5 de julio a las 5:30 de la tarde, partido que será transmitido en la señal de Azteca 7 y por el portal de Azteca Deportes, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.