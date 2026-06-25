Argentino se rinde a los pies de Memo Ochoa: “Jamás vi a un arquero...”

Guillermo Ochoa volvió a convertirse en tema de conversación entre los aficionados al futbol luego de que un usuario argentino destacara la actuación que tuvo durante la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™, considerada por muchos como la mejor participación individual de un portero mexicano en una justa mundialista.

A través de redes sociales, la cuenta "San Marino Fútbol" publicó un mensaje que rápidamente generó reacciones entre seguidores de distintas selecciones, al recordar el nivel mostrado por el guardameta mexicano durante aquel torneo disputado hace más de una década.

Más allá del chiste con Ochoa, realmente muchos desconocen lo que fue el Mundial 2014. En mi vida, jamás vi a un arquero mexicano atajar tan bien en un Mundial. Fue figura absoluta.



Le tuvo que robar Países Bajos en los octavos para eliminar a México. Después, obviamente, bajó… — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) June 25, 2026

El comentario argentino sobre Memo Ochoa

La publicación destacó especialmente el desempeño de Ochoa durante la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™, donde fue una de las grandes figuras de la Selección Mexicana. “Más allá del chiste con Ochoa, realmente muchos desconocen lo que fue el Mundial 2014. En mi vida, jamás vi a un arquero mexicano atajar tan bien en un Mundial. Fue figura absoluta”, escribió el usuario argentino.

El comentario también recordó la eliminación de México frente a Países Bajos en los octavos de final de aquella competencia, partido que continúa siendo uno de los más recordados por la afición mexicana.

El Mundial que convirtió a Ochoa en figura internacional

Durante Brasil 2014, Memo Ochoa brilló especialmente en la fase de grupos. Su actuación frente a Brasil fue considerada una de las mejores exhibiciones de un portero en toda la competición, gracias a varias atajadas decisivas que evitaron la caída del conjunto mexicano.

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Aquella actuación le permitió ganar reconocimiento internacional y consolidarse como uno de los referentes históricos de la Selección Mexicana. Aunque posteriormente su carrera mundialista continuó en Rusia 2018™, Catar 2022™ y ahora en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, para muchos aficionados el torneo celebrado en Brasil sigue siendo el punto más alto de su trayectoria con el combinado nacional.

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