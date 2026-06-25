VIDEO: revive la ovación que recibió Memo Ochoa al entrar de cambio por Tala Rangel... conmovedor

México le ganó 3-0 a Chequia pero el momento más emotivo de la noche se dio con la entrada de Guillermo Ochoa por Raúl Tala Rangel al minuto 77 del partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La afición mexicana y los propios protagonistas se levantaron para celebrar al gran Paco Memo.

Primero se había hecho oficial que Memo Ochoa no sería titular. Sin embargo, con el partido prácticamente resuelto y México ganando 2-0, el DT Javier Aguirre mandó llamar al portero suplente. En cuanto se dispuso el cambio, el Estadio Azteca - Ciudad de México explotó: miles de aficionados se pusieron de pie, comenzaron los cánticos de “¡Memo, Memo!”.

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Un momento sumamente especial para Memo Ochoa

Ochoa tuvo esta aclamación en el Estadio CDMX, justamente el estadio donde debutó profesionalmente con el Club América en 2004 y donde probablemente cerró su carrera mundialista.

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El ambiente fue creciendo porque no era una sustitución cualquiera: el ingreso convirtió a Memo en uno de los pocos futbolistas con presencia en seis Copas del Mundo, entrando al mismo club histórico de figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Aficionados y protagonistas dieron los festejos más emotivos

Tras el silbatazo final, Ochoa se mostró visiblemente conmovido y conteniendo las lágrimas. Recorrió parte de la cancha saludando al público mientras sus compañeros lo abrazaban y celebraban con él. Besó los postes de la portería y se arrodilló sobre el césped en una escena muy simbólica de despedida. Los compañeros lo llevaron en andas y lo mandaron a volar.

Vrg hasta los suplentes de República Checa (me rehúso a decirle Chequia) estaban aplaudiendo a Ochoa cuando entró al campo 🥹 pic.twitter.com/MeWNnHHk5h — Osmar López  🛠 (@osmarz) June 25, 2026

Javier Aguirre incluso calificó la jornada como “la noche de Memo Ochoa”.

La afición permaneció coreando su nombre aun después del final, entendiendo el momento como el cierre de una era para el portero que llegó a disputar su sexto Mundial. El entrenador, al ser consultado, le puso “la noche de Memo Ochoa” a la victoria de México ante República Checa. La Selección Mexicana ganó 3-0, terminó líder invicto del Grupo A y con la valla invicta.

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