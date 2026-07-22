Argentino se sinceró en las redes después de la final del Mundial 2026 con España: “Nos hacemos odiar”

Durante los últimos días usuarios de Argentina se han manifestado en redes sociales para denunciar una presunta campaña “anti-Argentina” con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Aseguran que el algoritmo reacciona con mayor facilidad a la polémica y cada vez la gente se toma menos tiempo para chequear la veracidad. Pero hay versiones divididas.

Mientras muchos argentinos sostienen que hubo una fuerte campaña de odio y xenofobia contra el país y contra el equipo de Lionel Messi —el mejor jugador del Mundial, según 6 prestigiosos sitios—, hubo un argentino que pidió hacer autocrítica y se viralizó. “Nos hacemos odiar”, aseguró.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina’s Lionel Messi looks dejected as he walks past the World Cup trophy after losing the World Cup final REUTERS/Dylan Martinez|Dylan Martinez/REUTERS

Todo lo que dijo el usuario viral de Argentina tras perder contra España

“Todos los argentinos ahora andan diciendo que nos tienen envidia, que por eso querían que perdamos, por haber ganado tanto; y no por nuestra forma soberbia, desmedida de festejar. Nos ganamos el odio del mundo entero. Se enojaron por el video que hice dándole la razón a los que querían que Argentina pierda”, expresó Luciano Basano en su cuenta de TikTok.

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Además, fue más allá: “Yo les pregunto, ¿a Brasil que tiene 5 estrellas, los odian? ¿o la gente disfrutaba de verlos? La gente disfrutaba. Italia, Alemania y Uruguay con 4 estrellas, la gente no los odia. Tenemos que hacernos cargo que cuando nos va bien tenemos una forma errada de tratar a los demás, y nos va a volver a pasar si no cambiamos”.

Selección de Argentina|Crédito: @Argentina / X

Lo que dijo el tiktoker argentino tras la final perdida de Argentina en el Mundial 2026

“No somos los mejores cuando ganamos y no tenemos el derecho de rebajar al resto. Y cuando perdemos, ahora, no somos los peores. Hay que estar agradecidos igual de haber llegado a la final. En cuatro años vamos a tener otra oportunidad de tener la cuarta estrella. Pero hay que entender que hay que respetar al otro”, dijo.

“No tenemos que minimizar ni denigrar a nadie. A todos los que me bancaron en el video, muchas gracias. A todos los que se enojaron y no estuvieron de acuerdo, no pasa nada, somos libres de opinar, gracias igual”, finalizó.