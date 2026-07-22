Lionel Messi: FIFA no le dio el Balón de Oro pero estas 6 organizaciones dicen que fue el mejor del Mundial 2026

El Balón de Oro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ quedó en manos de Rodri tras el título de España. Sin embargo, el debate sobre quién fue el futbolista con mejor rendimiento durante el torneo continúa. Varios medios y prestigiosas organizaciones internacionales llegaron a una conclusión diferente: Lionel Messi fue el mejor de todos y consiguió récords.

Lionel Messi recibió el reconocimiento como mejor jugador del Mundial por al menos 6 organizaciones y plataformas especializadas: la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol), la AIPS (Asociación Internacional de la Prensa Deportiva), The Athletic, Sky Sports, Transfermarkt y WhoScored, entre otros.

Lionel Messi quiere romper el maleficio|X: Argentina

Lionel Messi fue elegido como el mejor por al menos 6 entidades

La IFFHS fue una de las entidades que explicó con mayor detalle su decisión. El organismo aseguró que evaluó el rendimiento de todos los futbolistas mediante un índice que contempla las calificaciones de cada partido, los goles, las asistencias y el impacto en las fases de eliminación directa.

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A esa distinción se sumaron la AIPS, The Athletic, Sky Sports, Transfermarkt y WhoScored, que también ubicaron al capitán argentino como el jugador más destacado del torneo, pese a que el premio oficial de la FIFA fue para Rodri.

|X Selección España

Los números de Lionel Messi respaldan su Mundial

Messi disputó los 8 partidos de Argentina y acumuló 626 minutos. Durante el campeonato convirtió 8 goles y repartió 4 asistencias, participando directamente en 12 anotaciones de la selección argentina.

Además, terminó como uno de los máximos goleadores del certamen junto con Kylian Mbappé (10). También lideró estadísticas como los regates exitosos, con 28, y fue uno de los futbolistas con mayor cantidad de ocasiones de gol creadas durante la competencia. En duelos ganados tuvo 51, el más alto.

أفضل لاعب في كأس العالم 2026 حسب مختلف الصحف والمنظمات والمواقع الكروية :



-IFFHS ( الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم ) " ليو ميسي 🥇"

-AIPS ( الرابطة الدولية للصحافة الرياضية ) " ليو ميسي 🥇"

-The Athletic " ليو ميسي 🥇"

-Fox Sports " ليو ميسي 🥇"

-Sky sports " ليو ميسي… pic.twitter.com/0zltvK6p16 — s (@sulf4) July 22, 2026

La FIFA eligió a Rodri, pero el debate continúa

La FIFA entregó el Balón de Oro a Rodri tras la consagración de España. El mediocampista fue una de las piezas más importantes del equipo campeón y también recibió el premio al Jugador Más Valioso del torneo.

Sin embargo, los reconocimientos posteriores de organizaciones y medios especializados mantienen abierto el debate sobre el mejor futbolista del Mundial 2026. Mientras el premio oficial quedó para Rodri, esas entidades coincidieron en que Lionel Messi fue, una vez más, el mejor de todos.