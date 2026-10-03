Confirman que Armando González es el jugador más CARO de Grecia; esto cuesta

Las redes sociales se han llenado de varias noticias de Armando González pues una organización en Europa dio a conocer en su sitio web que el jugador mexicano es el futbolista más caro de toda la liga de Grecia.

El valor de Armando González segun la CIES Football Observatory

A pesar de llevar unos meses en Grecia, siendo parte de la Super Liga, CIES Football Observatory pone a la 'Hormiga' González como el jugador más caro.

🚨🤯 NEW: Armando ‘Hormiga’ González is the most valuable player in the Greek Super League, with a market value of €24.4 MILLION. The 23-year-old Mexican striker has 6 G+A in just 4 starts for Olympiacos so far this season. 🇬🇷💰 Via @CIES_Football pic.twitter.com/UrXjiEPTuE — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) October 2, 2026

Según lo publicado, el precio de la 'Hormiga' va de entre 23 a los 27 millones de euros, siendo el jugador que tiene el precio más alto del torneo.

González supera a jugadores como: Christos Zafeiris del PAOK, Azzedine Ounahi del AEK Atenas Dimitris Kaloskamis del Aris FC. Que son considerados de los futbolistas más caros del torneo.

El valor de Armando González en Transfermarkt

De acuerdo a Transfermarkt, el precio de la 'Hormiga' sería de 15 millones de euros. Siendo uno de los jugadores más caros de la competición pero no el más caro.

Por arriba de él se encuentran Sá con un valor de 22 millones de euros, Puerta de 18 millones de euros, Ounahi de 16 millones de euros y después estaría Armando .

El rendimiento de Armando González en Olympiacos

El buen rendimiento de Armando, su edad y su proyección sería uno de los motivos por los que el futbolista tendría un precio bastante alto tras su llegada a Grecia.

González registra un total de 7 encuentros disputados en los que ha logrado marcar 4 goles y dar 2 asistencias en un total de 360 minutos en el terreno de juego.