ÚLTIMO MOMENTO: Selección Nacional renueva a su DT hasta 2030

Hay director técnico de la Selección Nacional de Colombia para rato, el cuadro sudamericano renovó a Néstor Lorenzo para las eliminatorias rumbo al Mundial de 2030. El estratega argentino había sido muy criticado por la eliminación en octavos de final ante Suiza en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026 y parecía que estaba en la cuerda floja, sin embargo, los directivos colombianos decidieron darle una nueva oportunidad.

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Lorenzo y su cuerpo técnico pueden presumir un gran registro en los 51 encuentros disputados al frente de Selección Colombia con un balance de 31 triunfos, 12 empates y ocho derrotas. Además, fueron subcampeones de la Copa América 2024 tras caer con Argentina en la gran final, regresaron a una justa mundialista y sueñan con meterse al Mundial 2030 como líderes ya que ni la Albiceleste, Paraguay y Uruguay estarán en las eliminatorias por ser anfitriones de la próxima Copa Mundial de la FIFA.

Viernes Botanero - Atlante vs América

Día especial para la marca número uno del futbol mexicano, el próximo viernes 24 de julio en punto de las 8:40 pm tenemos el debut de los Potros de Hierro del Atlante por la señal de TV Azteca Deportes. El cuadro azulgrana se verá las caras con el América en el Estadio Azteca y lo podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.