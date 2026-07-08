DT de Suiza ya reveló la clave que usará para ganarle a Messi y Argentina: “No es invencible”

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ingresa en su etapa de máxima definición con el armado de las llaves correspondientes a los cuartos de final de la competencia. Las selecciones de Argentina y Suiza protagonizarán este sábado 11 de julio uno de los cruces más cerrados del cuadro en el Estadio de Kansas City. El estratega suizo, Murat Yakin, ya palpita lo que será el duelo ante los vigentes campeones del mundo por un boleto a las semifinales de la justa mundialista y dijo que sabe cómo enfrentar al equipo liderado por Lionel Messi.

El entrenador Murat Yakin habló de lo que será el duelo ante Argentina, luego de pasar de fase por penales ante Colombia. "Ahora jugaremos contra el campeón vigente. Esta es una oportunidad única para nosotros. Se pudo ver que Argentina no es invencible. Creo que hemos trabajado muy duro y ahora tenemos esta oportunidad. Va a ser un partido muy interesante. Desde el punto de vista táctico, intentaremos competir contra el campeón vigente. Y eso va a ser increíble", expresó. Además, el seleccionador argumentó que solo Argentina los separa de su gran sueño: "Es un sueño. Argentina nos espera. Tenemos las cualidades en la cancha, y creo que hoy se pudo comprobar. La madurez de nuestros jugadores, la calidad de los jugadores... Creo que podemos lograr grandes cosas con este equipo".

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El conjunto dirigido por Yakin arribó a los cuartos de final tras vencer por penales a Colombia en lo que fue un entretenido partido durante el tiempo reglamentario en donde ninguno logró sacar ventaja. Sin embargo, el equipo europeo fue contundente en los penales y con una gran actuación de su portero, Gregor Kobel, terminó sacando de la competencia al conjunto cafetero.

𝐆𝐫𝐞𝐠𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐫𝐞𝐚𝐭! 👊🧤@Greg_Kobel was voted player of the match! 🙌 pic.twitter.com/gr6R1GwBvE — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) July 8, 2026

Ahora, con la intención de seguir haciendo historia, intentará dejar afuera de la justa mundialista a la Argentina de Lionel Messi, que viene de obtener una agónica clasificación tras vencer por 3-2 a Egipto en octavos de final.