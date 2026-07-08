DT de Suiza dijo que serán ellos los que frenen a Argentina en el Mundial 2026 con este duro mensaje
Suiza enfrentará a Argentina por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el estratega Murat Yakin ya piensa lo que será este gran duelo
La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ingresa en su etapa de máxima definición y en esta ocasión las selecciones de Argentina y Suiza se enfrentarán el próximo sábado 11 de julio en uno de los cruces más tácticos del cuadro definitivo en el Estadio de Kansas. El estratega del combinado europeo, Murat Yakin, ya palpitó lo que será el encuentro ante el combinado albiceleste durante la conferencia de prensa posterior al pase conseguido por sus dirigidos ante Colombia.
Yakin fue rápidamente consultado por el próximo duelo de cuartos de final ante Argentina y realizó un análisis de lo que han sido los últimos partidos del seleccionado albiceleste. "A juzgar por sus dos últimos partidos, pudimos ver que son vulnerables. Somos capaces de frenar a los campeones del mundo", consideró el estratega suizo. Además, Murat remarcó que sus dirigidos están ante una oportunidad única: "Ahora jugaremos contra el campeón vigente. Esta es una oportunidad única para nosotros. Se pudo ver que Argentina no es invencible. Creo que hemos trabajado muy duro y ahora tenemos esta oportunidad. Va a ser un partido muy interesante. Desde el punto de vista táctico, intentaremos competir contra el campeón vigente".
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Así llegan Suiza y Argentina a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
El equipo europeo llegó a esta instancia tras vencer por penales a Colombia en lo que fue un entretenido y extenso partido durante el tiempo reglamentario en donde ninguno logró sacar ventaja. Sin embargo, los dirigidos por Murat Yakin fueron contundentes en los penales y con una gran actuación de su portero, Gregor Kobel, terminaron sacando adelante el encuentro y dejaron sin chances de seguir al conjunto cafetero.
Und nun gegen den Titelverteidiger!— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) July 8, 2026
Et maintenant, face au tenant du titre!
E ora contro i campioni in carica! pic.twitter.com/B3a7tEH2Z8
Por su parte, el combinado albiceleste arribó a los cuartos de final tras una agónica clasificación ante Egipto. De perder 2-0, en los últimos 12 minutos del encuentro, el conjunto capitaneado por Lionel Messi logró empatar y dar vuelta el trámite del partido sin la necesidad de llegar a tiempo suplementario.