Arranca la temporada del PGA TOUR Latinoamérica
12 mexicanos competirán por llevarse el título del primer torneo de la campaña, la invitación para el Abierto Británico y 500 puntos en la Totalplay Cup.
El VISA Open de Argentina será el evento inaugural de la nueva temporada del PGA TOUR Latinoamérica, una que será especial por muchas razones. El evento abrirá la décima campaña de un Tour que entró en operaciones en 2012 y será la primera con la Totalplay Cup.
Detrás del Open Championship, el India Open, el U.S. Open, el Australian Open, el South African Open y el Canadian Open, el VISA Open de Argentina es el séptimo Abierto Nacional más antiguo que se juega actualmente.
El torneo se incorporó al calendario del PGA TOUR Latinoamérica en 2012 y desde entonces fue ganado por dos jugadores locales, dos colombianos, tres estadounidenses y el mexicano Isidro Benítez en 2018.
Otro de los elementos que hace especial al 115º VISA Open de Argentina es la invitación para el Abierto Británico (The Open Championship) que otorga a su campeón, evento que se celebrará del 10 al 17 de julio de 2022 en St. Andrews.
Sede
Esta será la tercera vez que Nordelta Golf Club reciba el PGA TOUR Latinoamérica. El par-72 diseñado por Jack Nicklaus fue inaugurado en 2008 y además de 2012 y 2013, recibió el Abierto más importante de Argentina en 2009. Es un típico diseño de Nicklaus, donde en las 7,233 yardas (36-36) se pueden ver numerosos doglegs, amplios wastebunkers y varios hazard de agua. La dificultad del campo puede incrementarse con el viento.
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Es el inicio de la Totalplay Cup
Desde mañana que arranque el torneo argentino, hasta junio de 2022, el calendario contempla 12 torneos en siete países en los que estará en juego la Totalplay Cup, una nueva competición por puntos que recompensará a los mejores jugadores del Tour con la membresía del Korn Ferry Tour en 2023.
Datos
FECHAS: 2 al 5 de diciembre, 2021
CAMPO SEDE: Nordelta Golf Club – Buenos Aires, Argentina
PAR/YARDAS: 72 (34-36) 7,233
DISEÑADOR: Jack Nicklaus
FIELD: 156 jugadores de 19 países.
CAMPEÓN DEFENSOR: Ricardo Celia, Colombia (está en el field)
TOTALPLAY CUP: El ganador recibe 500 puntos.
THE OPEN: El ganador jugará el 150º Abierto Británico en St. Andrews.
CORTE: Top-55 y empates
Mexicanos en competencia:
Juan Carlos Benítez
Rodolfo Cazaubón
Eduardo Carrete
Raúl Pereda
José Narro
Armando Favela
Oscar Fraustro
Isidro Benítez
Juan Carlos Serrano
Roberto Rodríguez Cacho
Aaron Terrazas
Emilio González