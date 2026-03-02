Inició la temporada de la IndyCar ¿Cómo le fue a Pato O´Ward?

Pato O'Ward cerró la primera fecha de la temporada 2026 de la IndyCar con un sólido quinto lugar en el Grand Prix celebrado en St. Petersburg Florida. Tras una clasificación discreta que lo dejó en posiciones rezagadas, el piloto del equipo logró remontar lugares clave y mantener un ritmo constante que le permitió sumar puntos importantes para la tabla general.

Te puede interesar: Fórmula 1: Checo Pérez sabe que no saldrá último en Melbourne por esta insólita razón

¿Robo de Localía en la Champions? Así funciona realmente

¿Quién ganó la primera carrera de la temporada de la IndyCar?

La carrera tuvo como ganador a Alex Palou, quien impuso un dominio temprano y se mantuvo a la cabeza sin ceder terreno, mientras que O'Ward se mostró firme en las primeras vueltas y controló los embates de sus rivales para conservar el puesto dentro del top 5. La performance del mexicano refleja la intención del equipo de pelear por la regularidad desde la jornada inaugural.

¿Cómo se espera la temporada de IndyCar para Pato O´Ward?

El resultado de quinto lugar deja a O'Ward con una suma valiosa de puntos en la tabla del campeonato y le da margen de maniobra para buscar mejoras en las próximas fechas. El box de Arrow McLaren mostró señales de progreso en ritmo de carrera pese a que la clasificación no fue la ideal, lo que sugiere que la estrategia de competición y la gestión de neumáticos jugaron un papel determinante en la remontada.

En declaraciones posteriores, el piloto reconoció la importancia de convertir ritmo en resultados y puso énfasis en pulir detalles de puesta a punto para las próximas pistas del calendario. Para el aficionado mexicano, la actuación supone una confirmación de que O'Ward sigue siendo el protagonista esperado en cada fecha de la IndyCar y que Arrow McLaren mantiene recursos para pelear por podios conforme avance la temporada.

Te puede interesar: Estos fueron los resultados REALES de Checo Pérez en la pretemporada rumbo a la F1 2026