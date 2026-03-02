Fórmula 1: Checo Pérez sabe que no saldrá último en Melbourne por esta insólita razón

Mientras que hay un piloto que le quitó el puesto a Checo Pérez en la Fórmula 1 y hoy asegura que volverá y será campeón del mundo, hay una nueva noticia que resuena en la máxima categoría del automovilismo mundial. Pues resulta que ahora Sergio “Checo” Pérez ya sabe que no saldrá último en Melbourne, en el Gran Premio de Australia, por una insólita razón.

Así como es oficial que Cadillac le asignó nuevo nombre del nuevo automóvil de Checo Pérez en su regreso a la F1, por el momento es solo un rumor que hay dos pilotos que ya saben que tendrán los puestos 21º y 22º en el GP de Australia del próximo fin de semana. La insólita razón es que no tienen el auto en condiciones para soportar toda la carrera.

|Instagram: Cadillac

Los dos pilotos que quedarían en último lugar en el GP de Australia de la Fórmula 1

El sitio Motorsport Italia, especializado en automovilismo, asegura que el plan de la escudería Aston Martin para la carrera de Melbourne sería dar la vuelta de formación y retirarse tras pocas vueltas de carrera, algo increíble e insólito. Según esta página, esto se debe a la falta de piezas de repuesto por parte de Honda tras los problemas en los test.

De acuerdo a esta misma página, los ingenieros de Aston Martin han llegado a considerar no participar en Australia alegando fuerza mayor. La principal causa recae en el motor RA626H de Honda. El del AMR26 resultó ser un problema, impidiendo al equipo realizar pruebas con normalidad. Todo indica que las averías pusieron en peligro el suministro de repuestos.

Aston Martin|@AstonMartinF1

De este modo, Fernando Alonso y Lance Stroll serán los dos pilotos que estarán en los puestos 21º y 22º en Melbourne. Y, de esta manera, Checo Pérez y compañía saben que no ocuparán el último lugar. Con Cadillac como equipo nuevo, había cierto miedo a que ocurra eso.

Checo Pérez y su mensaje para el GP de Australia de la F1

“El break fue necesario. Ahora es momento de acelerar. ¡Australia, estamos listos!”, expresó Checo Pérez en sus redes sociales. El piloto oriundo de México ilusiona a todo el país en su regreso a las pistas.

