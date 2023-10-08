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Fútbol

Arsenal advierte al resto de la Premier League con victoria sobre el Manchester City

Los Gunners aprovecharon la condición de local y vencieron al Manchester City de Pep Guardiola con un gol tardío en la Jornada 8 de la Premier League

Gabriel Martinelli, Arsenal
Soccer Football - Premier League - Arsenal v Manchester City - Emirates Stadium, London, Britain - October 8, 2023 Arsenal’s Gabriel Martinelli celebrates scoring their first goal REUTERS/David Klein NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR ‘LIVE’ SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 45 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS.|DAVID KLEIN/REUTERS

Escrito por: Juan Manuel Arróniz

El Arsenal se sobrepuso a sus fantasmas y venció en casa al Manchester City este domingo en partido correspondiente a la Jornada 8 de la Premier League. Un gol tardío desató la locura en el Emirates Stadium de Londres. Es la primera vez que Mikel Arteta vence a los citizens como estratega de los gunners.

Aunque solo hubo dos disparos a puerta en el segundo tiempo, el partido estuvo plagado de los momentos emocionantes que caracterizan a la liga inglesa desde hace años. Sin Bukayo Saka sobre el césped, la afición roja pedía a gritos el surgimiento de un nuevo héroe. La respuesta a sus plegarias vino en la forma de Gabriel Martinelli, quien con un derechazo que fue desviado por Nathan Aké hizo el único y definitivo al 86 de tiempo corrido.

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Es la primera vez desde el 21 de diciembre de 2015 que el Arsenal vence al Manchester City, un total de 15 partidos. El desenlace pudo haber cambiado drásticamente si el central hubiese expulsado a Mateo Kovacic al 35' tras una acción que parecía ameritar la segunda amarilla para el mediocampista croata.

Con la derrota de este domingo, el Manchester City hila dos descalabros consecutivos en el campeonato de la isla, la semana pasada el Wolverhampton los sorprendió en el Molineux Stadium. Además, fueron eliminados de la Copa de la Liga por el Newcastle hace poco más de una semana.

Con el resultado, el Arsenal se posiciona segundo de la clasificación con 20 puntos, los mismos que tiene el Tottenham en la cima de la tabla. La escuadra de Pep Guardiola marcha tercera habiendo cosechado 18 unidades. Liverpool completa el cuarteto de conjuntos en puestos de Champions League.

Doblete de Mohamed Salah no fue suficiente para el Liverpool

Mohamed Salah marcó doblete frente al Brighton en la Jornada 8 de la Premier League, sin embargo, las gaviotas encontraron portería rival al minuto 78 y empataron el juego a dos por bando. El egipcio acumula cinco dianas en lo que va de campaña.

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