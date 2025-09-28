ÚLTIMA HORA: El Arsenal desciende a la TERCERA división

Este domingo 28 de septiembre del 2025, el conjunto del Arsenal de Sarandí, o mejor conocido como Arsenal FC, terminó descendiendo a la Primera B, que es la tercera categoría del fútbol argentino.

Tras perder 2-1 ante Deportivo Madryn en la fecha 33 de la Primera Nacional, ha falta de una jornada, el Arsenal se ubica en el último lugar de la tabla, concretando así su descenso de categoría luego de 33 años manteniéndose en la Primera Nacional.

⏱️ Final del partido, Arsenal cayó 2-1 ante Deportivo Madryn. El gol fue de Tomás González. #ArsenalEsSarandí pic.twitter.com/eEROd0S8aG — Arsenal Fútbol Club (@ArsenalOficial) September 28, 2025

Los números de Arsenal

Arsenal se despide de la categoría al registrar 33 juegos disputados (una jornada pendiente por disputarse), en los que logró ganar siete encuentros, empatar 10 y perder 16 partidos, con los que logró hacer un total de 31 puntos. Logró marcar 33 goles y recibió 47 anotaciones.

¿Qué equipo es el Arsenal de Sarandí?

Arsenal de Sarandi es un club de fútbol argentino de la ciudad de Sarandí, en el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, fue fundado el 11 de enero de 1957. Juega como local en el Estadio Julio Humberto Grondona con capacidad para 18.300 espectadores.