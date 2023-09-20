Minuto 38: Gol Gabriel Jesus

38' Trossard se apunta en la lista de asistentes con un gran pase a Gabriel Jesus.

Minuto 20: Gol de Leandro Trossard

20' El Arsenal consigue el segundo gol del partido con una gran asistencia de Saka y una excelente definición de Trossard.

Minuto 8: Gol de Bukayo Saka

8' El Arsenal abrió el marcador con un gran gol de Saka.

Minuto 1: Inicia el partido

1' Arranca el partido

Sigue la actividad de la Champions League 2023-2024 en la primera jornada de la Fase de Grupos. Este miércoles 20 de septiembre de 2023, comenzarán la lucha por la clasificación a la siguiente fase.

Uno de los partidos más llamativos de la jornada es entre Arsenal vs PSV. Ambos equipos se encuentran ubicados en el Grupo B. El segundo partido del grupo es entre Sevilla vs Lens.

Resumen Tijuana 2-1 Toluca | Jornada 8, Apertura 2023

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Alineación Arsenal

Portero: Raya

Defensas: Zinchenko, Gabriel, Saliba y White

Mediocampistas: Havertz, Rice y Odegaard

Delanteros: Trossard, Jesus y Saka

Alineación PSV

Portero: Benitez

Defensas: Dest, Boscagli, Bella-Kotchap y Teze

Mediocampistas: Veerman, Schouten, Lang, Saibari y Bakayoko

Delanteros: Luuk de Jong

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