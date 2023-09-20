Arsenal aplasta al PSV con todo y debut del ‘Chucky’ Lozano
Sigue el minuto a minuto de la Cobertura EN VIVO del Arsenal vs PSV correspondiente a la jornada uno de la Fase de Grupos de la UEFA Champions League
Minuto 38: Gol Gabriel Jesus
38' Trossard se apunta en la lista de asistentes con un gran pase a Gabriel Jesus.
Minuto 20: Gol de Leandro Trossard
20' El Arsenal consigue el segundo gol del partido con una gran asistencia de Saka y una excelente definición de Trossard.
Minuto 8: Gol de Bukayo Saka
8' El Arsenal abrió el marcador con un gran gol de Saka.
Minuto 1: Inicia el partido
1' Arranca el partido
Sigue la actividad de la Champions League 2023-2024 en la primera jornada de la Fase de Grupos. Este miércoles 20 de septiembre de 2023, comenzarán la lucha por la clasificación a la siguiente fase.
Uno de los partidos más llamativos de la jornada es entre Arsenal vs PSV. Ambos equipos se encuentran ubicados en el Grupo B. El segundo partido del grupo es entre Sevilla vs Lens.
Resumen Tijuana 2-1 Toluca | Jornada 8, Apertura 2023
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Alineación Arsenal
Portero: Raya
Defensas: Zinchenko, Gabriel, Saliba y White
Mediocampistas: Havertz, Rice y Odegaard
Delanteros: Trossard, Jesus y Saka
Alineación PSV
Portero: Benitez
Defensas: Dest, Boscagli, Bella-Kotchap y Teze
Mediocampistas: Veerman, Schouten, Lang, Saibari y Bakayoko
Delanteros: Luuk de Jong
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