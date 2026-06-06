Lista completa: qué puedes llevar y qué no al estadio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a tan solo 5 días de comenzar de manera oficial, la FIFA brindó una lista detallada de los elementos que podrán ingresar los aficionados a los distintos estadios. Las recomendaciones oficiales buscan priorizar la seguridad de los jugadores y de los espectadores dentro de cada sede de Estados Unidos, México y Canadá.

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Los hinchas que asistan a los recintos deportivos deberán considerar las regulaciones para evitar demoras o contratiempos en los filtros policiales de las puertas de ingreso. De esta manera, el ente madre del futbol, va dejando todo listo para que el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sea seguro en todos sus aspectos.

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Entre las principales restricciones de la organización destaca la prohibición absoluta de ingresar con botellas reutilizables de cualquier tipo de material, ya sea que se encuentren vacías o llenas, tampoco se permitirá el acceso con recipientes de alimentos o bebidas que no sean provistos o adquiridos directamente en los comercios internos del estadio.

Cabe mencionar que estas medidas, han generado cierta preocupación debido a las altas temperaturas que están haciendo en las ciudades sedes, las previsiones meteorológicas anticipan temperaturas que superarán los 32°C (90°F), es por ello que la organización reforzó las medidas de mitigación, incluyendo pausas para hidratación de tres minutos en cada tiempo de partido.

Por último, los elementos personales permitidos para el ingreso se limitan a artículos esenciales que no estén restringidos de forma explícita en los manuales de seguridad. Las carteras pequeñas y los productos adquiridos de forma exclusiva dentro del cordón comercial de la FIFA cuentan con la aprobación para el libre tránsito de los seguidores.

Con esta serie de recomendaciones ya publicadas por el organismo oficial, queda todo listo para el gran comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ este próximo jueves en la Ciudad de México con la Selección Mexicana enfrentando a Sudáfrica.