Aryna Sabalenka se queja de fuerte olor a marihuana en pleno partido del US Open

Aryna Sabalenka consiguió la victoria este viernes 4 de septiembre sobre la uzbeka Kamilla Rakhimova por dos sets a cero en los Dieciseisavos de Final del US Open 2026; sin embargo, la bicampeona del Abierto de los Estados Unidos se quejó de un particular olor proveniente de las gradas que la orilló a quejarse con el juez de silla.

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Sabalenka se queja con el juez de silla por olor a marihuana en las gradas del US Open

Aryna Sabalenka no estaba cómoda durante el partido de la tercera ronda del US Open luego de que percibiera un fuerte olor a marihuana que reportó con el juez de silla durante el encuentro ante Kamilla Rakhimova.

“No sé si venía de la multitud o de fuera, porque el viento lo arrastraba hacia el estadio. No lo sé. Solo espero que presten más atención a esas cosas”, dijo la tenista.

La bielorrusa se disponía a efectuar un saque, pero dejó caer la pelota al suelo cuando percibió el aroma y no pudo ocultar su molestia por la situación.

“Les dije: chicos, pueden hacer lo que quieran, pueden fumar lo que quieran, pueden relajarse todo lo que quieran, pero por favor, no lo hagan cerca de las canchas de tenis. Es un poco complicado lidiar con ese olor mientras intentas competir al máximo nivel”, agregó cuando se le preguntó por el momento.

No es la primera vez que un tenista se queja del olor a marihuana durante un partido del US Open, anteriormente ya lo habían hecho Nick Kyrgios y María Sakkari.

No se encontró a ningún aficionado que estuviera fumando marihuana dentro del estadio; sin embargo, a un lado del Louis Armstrong Stadium donde se disputa el US Open se encuentra un parque en donde suelen reunirse personas a fumar.

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