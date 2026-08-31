De interpretar a Serena Williams en el cine a debutar en el US Open con 17 años

Thea Frodin vivió un primer acercamiento al tenis profesional cuando interpretó a Serena Williams en la película 'El Método Williams' que protagonizó Will Smith cuando tenía solo 12 años, pero ahora podrá vivir en carne propia la experiencia de la cancha como jugadora del US Open.

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Thea Frodin debuta como tenista profesional tras interpretar a Serena Williams en el cine

Thea Frodin fue invitada a participar en el US Open a sus 17 años, tras conquistar el título del Nacional Femenino Sub 18 de los Estados Unidos hace un par de semanas y el destino ha cruzado su camino contra la número dos del mundo, Elena Rybakina.

Fue precisamente su talento dentro de la cancha el que le permitió a Frodin doblar a Williams en las escenas deportivas en pista, luego de ganar los títulos individuales, dobles y dobles mixtos en un torneo regional para menores de 10 años en California.

Su talento deslumbró a los productores de la película quienes le pidieron hacer una audición y terminó quedándose con el papel.

"Recuerdo que fue una experiencia increíble. Poder jugar al tenis y estar frente a las cámaras resultó una combinación genial. Realmente lo pasé de maravilla. Tuve la oportunidad de trabajar con actores geniales, y fue súper divertido", dijo Frodin en entrevista para WTA.

Sin embargo, Frodin no pudo coincidir con Williams en el set, pero espera poderse encontrar con la extenista ahora en el US Open en donde estará como invitada.

"Poder interpretar el papel de alguien a quien he admirado toda mi vida fue algo muy especial. Fue un honor. Ella fue una de las jugadoras a las que más admiré cuando empecé a jugar, y es una gran inspiración para mí", agregó.

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