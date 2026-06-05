A Scaloni le decían “inexperto” pero en realidad esta es su cuarta Copa Mundial de la FIFA™

Mientras que el Dibu Martínez se hizo viral por entrenar con una lesión, la selección de Argentina se prepara para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con expectativas francamente altas de lograr el bicampeonato del mundo. En el banquillo estará sentado Lionel Scaloni, a quien muchos le decían “inexperto” pero que en realidad vivirá su cuarta justa mundialista.

Durante la previa a la Copa América 2019, Copa América 2021 y Mundial 2022 muchos decían que Scaloni era un “joven inexperto” y hasta lo menospreciaban. De hecho, incluso en Argentina lo criticaron fuertemente. Sin embargo, el DT de la Albiceleste —que podría tener dos bajas durísimas—, vivirá su cuarta Copa Mundial de la FIFA™.

Lionel Scaloni con la selección de Argentina|Agustin Marcarian/REUTERS

Los 4 mundiales que ha vivido Lionel Scaloni con la selección de Argentina

Como ya es conocido, Lionel Scaloni fue el entrenador en la justa internacional disputada en Qatar 2022, donde el equipo argentino alcanzó su tercera estrella y vio la mejor versión de Lionel Messi. En este 2026, el DT de 48 años tendrá exactamente el mismo puesto.

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No obstante, lo que pocos saben fuera de Argentina es que antes de brillar como entrenador, el “joven inexperto” ya había sido ayudante de campo en Rusia 2018, cuando el equipo argentino quedó afuera contra Francia en Octavos de Final por 4-3. En tanto, había participado como jugador en Alemania 2006, cuando los argentinos perdieron por penales con el local.

Alemania 2006: Scaloni fue jugador en el equipo de José Pékerman.

Scaloni fue jugador en el equipo de José Pékerman. Rusia 2018: Scaloni actuó como ayudante en el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli.

Scaloni actuó como ayudante en el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli. Qatar 2022: Scaloni fue el entrenador principal.

Scaloni fue el entrenador principal. Estados Unidos - México - Canadá 2026: Scaloni será el entrenador principal.

|EFE

La máxima preocupación de Lionel Scaloni para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A pesar de que Argentina tiene un equipo estupendo y es candidata a ganar el título, Scaloni tiene algunas preocupaciones. Desde la concentración albiceleste en Kansas trascendió la noticia de que hay varios jugadores con molestias físicas. Se prevé que el DT los exija a todos y quite de la lista a aquellos que tienen una lesión. El inexperto quiere ganar de nuevo.

