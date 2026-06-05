VIDEO: Dibu Martínez te enseña cómo entrenar aunque tengas una lesión

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ deja videos virales, como el del taxista que llevó a un jugador sin saberlo, hasta los de los entrenamientos que realiza cada equipo a la espera de que comience la fiesta máxima del futbol. En ese contexto, en las últimas horas la selección de Argentina publicó un video en el que se ve a Emiliano el “Dibu” Martínez entrenando con una lesión.

No todas las lesiones son iguales y, aunque hay dos figuras de Argentina que podrían salir de la lista, el caso del portero del Aston Villa no genera preocupación ni mucho menos a Lionel Scaloni. Pues, aunque no podrá atajar en los partidos amistosos que enfrentará la “Albiceleste”, sí podrá estar en el debut mundialista ante Argelia. Por eso, mostró cómo se prepara.

Así se entrena el Dibu Martínez aunque está lesionado: mira y aprende

En un video difundido por el canal de televisión argentino, TyC Sports, se puede observar a Emiliano Martínez realizando un entrenamiento particular y único para un portero. Pues el Dibu practicaba con una mano y sin guantes. Sin dudas es todo un acontecimiento, por lo distinto y lo peculiar. Sin dudas es un ejemplo de constancia para el resto de los futbolistas.

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Entre los ejercicios más sorprendentes, destacaba cómo el Dibu Martínez tomaba el balón con una sola mano. Además, había “repiqueteos” y pruebas de reflejos con los entrenadores de arqueros de la AFA. Si bien muchas veces parecía mostrarse con intención de probar su mano derecha, en todo momento lo evitaba, para no perjudicarse a sí mismo.

🇦🇷 💪 ¡CON UNA MANO Y SIN GUANTES!: Así entrena DIBU MARTÍNEZ. pic.twitter.com/LrykYRLulh — TyC Sports (@TyCSports) June 3, 2026

¿Qué lesión sufrió el Dibu Martínez en la previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El Dibu Martínez sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de su mano derecha. La lesión se dio durante la entrada en calor de un partido con el Aston Villa. Si bien una de las opciones era operarse, el portero decidió evitar la cirugía y recurrir a un tratamiento con vendas para evitar la recuperación de más de 30 días. Claro, “Emi” quiere estar en el Mundial con Argentina.

