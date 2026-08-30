Así fue el histórico debut de Armando ‘Hormiga’ González en el futbol europeo

Armando "Hormiga" González tuvo su esperado debut oficial en el futbol europeo. Bajo las indicaciones del director técnico José Luis Mendilibar, el atacante ingresó al terreno de juego al minuto 69 en sustitución de Joel Roca, ayudando a amarrar el triunfo de 1-0 en condición de visitante frente al Asteras Tripolis.

El canterano azteca estuvo a nada de sellar una presentación de ensueño. Ya en el tiempo agregado, González tuvo una oportunidad clara para marcar su primer gol en Europa y liquidar el partido con el 2-0 definitivo, pero su remate terminó estrellándose dramáticamente en el poste.

Además, el encuentro dejó una gran postal al presentarse un duelo de mexicanos sobre la cancha. En el bando rival, el defensa central Jordan Silva saltó como titular y disputó los 90 minutos del compromiso.

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¿Cuándo vuelve a jugar Armando González en Grecia?

La próxima oportunidad para ver en acción al delantero mexicano será a media semana. Este próximo miércoles 2 de septiembre, el Olympiacos disputará su partido correspondiente a la Copa de Grecia frente al AEL FC.

Este encuentro copero se perfila como el escenario ideal para las aspiraciones del mexicano, ya que todo apunta a que Armando González podría saltar al terreno de juego como titular para seguir sumando minutos y buscar su primera anotación en el balompié del Viejo Continente.

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