Así fue la novela de Messi para fichar el Paris Saint-Germain

El París Saint Germain le hace vivir frenéticos días a Lionel Messi. Estos acontecimientos son previos a la conferencia de prensa donde harán oficial su fichaje, luego de una inesperada liberación tras su casi segura prolongación con el Barcelona.

ROSARIO, ARGENTINA - DECEMBER 28: Lionel Messi and Antonella Roccuzzo wait to board a plane to Barcelona with their family at Islas Malvinas International Airport on December 28, 2020 in Rosario, Argentina. (Photo by Luciano Bisbal/Getty Images)|Luciano Bisbal/Getty Images

¿Cómo han sido los últimos días de Messi previo a su presentación oficial con el Pierre Saint Germain?

Lionel Messi, el seis veces campeón del Balón de Oro ha vivido los días más intensos de su carrera futbolística durante el mes de agosto, a continuación te los presentamos:

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El 5 de agosto fue cuando todo inició y pocos lo podíamos creer, el Barca anunciaba que el delantero argentino no renovaría contrato. Todo esto debido a que el equipo estaba pasando por obstáculos económicos y estructurales, lo que impedía la firma de una nueva negociación.

Un día después, el 6 agosto, el entrenador del París Saint Germain, Mauricio Pochettino, confirmaba a través de una rueda de prensa que el club trabaja en la posibilidad de fichar a Messi.

Ese mismo día, todos los rumores indicaban que varios clubs internacionales como el Manchester City, se deslindaban de tener entre sus agrupaciones al argentino.

Josep Guardiola, aseguró qué: "Messi no está en nuestros pensamientos".

El día todavía no terminaba, por la tarde, el presidente del Barca, Joan Laporta, admitía que la renovación de Messi hubiera arriesgado el futuro del club a nivel financiero.

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Al día siguiente, el 7 agosto, los rumores en la prensa francesa se hacían presentes. El PSG confirmaba a sus jugadores la llegada de la estrella de Barcelona, hasta ese momento todo eran sospechas.

En su última rueda de prensa, el 8 de agosto, Messi decía adiós al Barcelona.

Las lagrimas externaban su sentimiento a flor de piel y Messi aseguraba que el París Saint Germain era una posibilidad.

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Para el 9 agosto, París le otorga la Bienvenida de Héroe a Lionel Messi junto con cientos de aficionados que esperan su llegada en el aeropuerto privado de Le Bourget.

El día 10 agosto fue el definitivo, Messi viaja en un vuelo privado a París sin mirar atrás y junto a su familia. Llegando al aeropuerto, tanto su saludo desde lo alto como su playera con el estampado de, esto es París, uno de los cánticos de los aficionados del París Saint Germain. Volviéndose tendencia de inmediato.

Este día por la tarde se encuentra realizándose pruebas médicas y realizando una firma de acta previa a su contrato.

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Mañana 11 de agosto y a las once de la mañana Lionel Messi será oficialmente presentado como el nuevo integrante de París Saint Germain. El auditorio del Parc des Princes será el imponente recinto donde la estrella del futbol procedente de Argentina comience una nueva historia en su carrera futbolística.