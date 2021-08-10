¡No será el 10! Este será el número de Lionel Messi con el PSG

Lionel Messi, de manera extraoficial, es nuevo jugador del Paris Saint-Germain y una de las grandes interrogantes con su llegada a la capital de Francia será que número usará el futbolista argentino de 34 años de edad. En su carrera, el ex jugador del FC Barcelona ha utilizado el #30, #19 y #10; en el club parisino volverá a utilizar una de las camisetas del principio de su carrera.

París se agita con la inminente llegada de Lionel Messi al PSG

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¿Qué número utilizará Lionel Messi en el Paris Saint-Germain?

A falta de la presentación oficial, Lionel Messi portará el número 30 en su camiseta con el Paris Saint-Germain; con en sus inicios en el FC Barcelona, el astro argentino volverá al dorsal con el que debutó en el Camp Nou y le dejará a Neymar Jr. el #10 del multicampeón de la liga francesa. En la tienda oficial del PSG, la playera con el #30 y el nombre de Messi ya se vende.

Lionel Messi, junto con Neymar Jr., Kylian Mbappé, Ángel Di María, Mauro Icardi, entre otros, será parte de la ofensiva del equipo parisino: una de las más imponentes en el mundo. En su etapa en el FC Barcelona, el seis veces ganador del Balón de Oro coincidió con el futbolista brasileño; después de algunas temporadas, sus caminos se reencuentran en la capital de Francia.

Los retos de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain

El primer reto de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain será recuperar el campeonato de la liga francesa, ya que, en la temporada 2020-2021 de la Ligue 1, el Lille ganó el campeonato de la campaña. Posteriormente, tendrá la obligación de ganar su quinta UEFA Champions League y la primera para el equipo parisino. Independientemente de sus logros, al final del año será uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro.

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La carrera de Lionel Messi con el FC Barcelona

Lionel Messi fue jugador del primer equipo del FC Barcelona desde 2004; es decir, tuvo 17 temporadas como futbolista culé. En casi dos décadas, ganó más de 30 títulos colectivos y 10 galardones individuales.En verano de 2020, intentó salir del equipo pero tan solo se mantuvo un año más para abandonar el club; fue el 16 de mayo de 2021 cuando jugó su último juego con los colores blaugranas.