Así fue la participación de Javier Aguirre en México 86 como jugador... ahora es DT de la Selección Mexicana

El Estadio Ciudad de México no es solo un recinto deportivo: es el templo donde se cruzan las historias de gloria del futbol mexicano. Para Javier Aguirre, tiene un significado que trasciende lo profesional. Cuarenta años después de haber pisado ese césped como futbolista en la Copa Mundial de la FIFA 1986™, regresa al centro de la escena, pero esta vez con la responsabilidad absoluta de dirigir a la Selección de México en el partido inaugural ante Sudáfrica.

Para el Vasco, la historia se siente cíclica. Aquel joven que formó parte del plantel en 1986 y que disputó el partido inaugural contra Bélgica en el mismo "Coloso de Santa Úrsula", hoy se sienta en el banquillo con una experiencia curtida en dos mundiales previos (2002 y 2010). Sin embargo, el peso de la localía vuelve a despertar en él sensaciones inéditas.

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"En mis 50 años en el fútbol nunca había sentido una emoción mayor que la de un Mundial en casa. Es algo inolvidable", declaró el estratega ante la prensa acreditada, visiblemente conmovido por la cercanía del pitazo inicial. Al rememorar su vivencia como jugador, añadió: "Recuerdo la confianza con la que salimos a enfrentarnos a Bélgica aquel día". ¿Cómo terminó la aventura? Con eliminación ante Alemania, en los cuartos de final.

La emoción de Aguirre que trasciende lo táctico

Más allá de los esquemas, las estrategias y la presión mediática que conlleva ser el anfitrión, Aguirre optó por abrazar el lado humano de esta gesta. Para el DT, este torneo no es solo un desafío táctico, sino un evento familiar y personal que marcará su legado. "No he tenido mejor emoción en mi vida, los que me conocen saben lo que siento. En el estadio estará toda mi familia, con mis nietas, y eso me emociona mucho", compartió con sinceridad.

Javier Aguirre en conferencia de prensa|Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT

México inicia este jueves su camino en el Grupo A con el objetivo de convertir la ilusión en resultados concretos. Aguirre ya conoce el camino; sabe que el Ciudad de México tiene el poder de transformar la incertidumbre en épica.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La televisora transmitirá 32 partidos en vivo y gratis de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal.