Estuvo al borde de la muerte y será el jugador más longevo del Mundial: conoce la impactante historia de Craig Gordon

Veintiocho años pasaron para que Escocia vuelva a sentir el pulso de una Copa Mundial de la FIFA 2026™. El regreso de los Tartan Army al escenario global ya es un hito por sí mismo, pero dentro de esa gesta colectiva, hay un nombre que brilla con una luz diferente. La mención es para Craig Gordon, quien estuvo al borde de la muerte y ahora entrará en la historia por ser el deportista más longevo en afrontar esta competencia.

El arco escocés representa, curiosamente, un desafío táctico para el entrenador Steve Clarke. La falta de rodaje es una preocupación compartida: entre Gordon, Angus Gunn y Liam Kelly, apenas acumulan 540 minutos de competencia oficial en la última temporada. Una estadística que, en condiciones normales, encendería las alarmas de cualquier estratega. Sin embargo, en el caso de Gordon, los números pasan a un segundo plano. Con 43 años y 162 días, se convertirá en el futbolista más veterano del torneo, transformando su convocatoria en el símbolo máximo de la resiliencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:



Cuando el futbol quedó en segundo plano

La historia de Gordon no se explica sin el terror que significó aquel diagnóstico que casi lo aleja del del deporte para siempre. Una grave lesión en el cuello lo puso contra las cuerdas, enfrentándolo a una realidad donde el balón era lo de menos. La crudeza del momento fue relatada por el propio protagonista al recordar la advertencia del médico: “Ya has leído el folleto informativo. Podrías quedar paralizado, incluso morir”.

Para Gordon, aquellas palabras significaron un antes y un después. La posibilidad de no volver a pisar un campo de juego se volvió insignificante frente a la fragilidad de su propia vida. En un revelador documental para la BBC, el guardameta confesó que su motivación para luchar durante el tratamiento no era levantar trofeos, sino garantizar su futuro como padre. “Necesitaba asegurarme de que mis hijos crecieran con un padre que pudiera jugar con ellos y hacer las cosas que quieren”, reconoció conmovido. Ese motor, el de su familia, fue el que le permitió transitar el túnel oscuro de la recuperación hasta encontrar la luz en los estadios de México, Estados Unidos y Canadá.

Craig Gordon aparece en los datos históricos del Mundial 2026 como el jugador más veterano inscrito|FIFA / Instagram @craig_gordon1

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La televisora transmitirá 32 partidos en vivo y gratis de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal.

