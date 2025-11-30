Así quedó la tabla del campeonato de pilotos, tras el GP de Qatar 2025

La disputa por el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 se extendió hasta la carrera final de la temporada tras el resultado de este domingo en el Circuito Internacional de Losail. Max Verstappen obtuvo la victoria en el Gran Premio de Qatar, desenlace que complica la tabla general y ejerce presión directa sobre el actual líder, Lando Norris, de cara al cierre en Abu Dabi el próximo 7 de diciembre.

Un incidente protagonizado por Nico Hülkenberg provocó la salida del Safety Car, situación que Red Bull Racing capitalizó al llamar a boxes al piloto neerlandés para el cambio de neumáticos. En contraparte, la escudería McLaren optó por mantener en pista tanto a Lando Norris como a Oscar Piastri; dicha determinación técnica dejó a sus monoplazas con gomas desgastadas y vulnerables ante el ritmo del vigente campeón, quien tomó la punta para no soltarla.

El podio se conformó con Verstappen en el escalón más alto, seguido por el australiano Oscar Piastri en la segunda plaza. Carlos Sainz, con el equipo Williams, completó los puestos de honor al finalizar tercero. Por su parte, Lando Norris cruzó la meta en cuarto lugar, resultado que recorta su ventaja numérica en la clasificación mundial.

A falta de un solo Gran Premio, la pelea por el campeonato presenta un escenario cerrado entre tres competidores, aunque la pugna central se focaliza en los dos primeros lugares tras la remontada histórica de Max Verstappen y ambos McLaren.

La tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:

• Lando Norris (McLaren): 408 puntos.

• Max Verstappen (Red Bull): 396 puntos (Diferencia de -12).

• Oscar Piastri (McLaren): 392 puntos (Diferencia de -16).

La temporada 2025 concluirá en el circuito de Yas Marina, donde Norris mantiene la dependencia de sus propios resultados para coronarse. Sin embargo, la reducción de la brecha a solo 12 unidades permite a Verstappen aspirar a la defensa del título si logra una combinación de resultados favorable, mientras que Piastri conserva posibilidades matemáticas remotas en esta inusual definición a tres bandas.