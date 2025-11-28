deportes
Nota

¿Se retira? Campeón Mundial de la F1 pone fecha para su despedida de la parrilla

El nuevo paquete técnico de 2026 se perfila como el punto decisivo para definir la continuidad de uno de los pilotos más exitosos de la última década

F1 Max Verstappen se retira
Mexsport
(L-R), Lewis Hamilton of Great Britain (N-44) Mercedes AMG Petronas F1 Team W13 Second Place, Max Verstappen of Netherlands (N-1) Oracle Red Bull Racing RB18 first place, Sergio Perez of Mexico (N-11) Oracle Red Bull Racing RB18 Third Place during Race to the Formula 1 Grand Prix of Mexico 2022, at Autodromo Hermanos Rodriguez, on October 30, 2022.

(I-D), Lewis Hamilton de Gran Bretana (N-44) Mercedes AMG Petronas F1 Team W13 Segundo Lugar, Max Verstappen de Holanda (N-1) Oracle Red Bull Racing RB18 primer lugar , Sergio Perez de Mexico (N-11) Oracle Red Bull Racing RB18 Tercer Lugar durante la Carrera al Gran Premio de Formula 1 de Mexico 2022, en el Autodromo Hermanos Rodriguez, el 30 de octubre de 2022.
Sebastian Cortés
AUTOMOVILISMO
Max Verstappen ha vuelto a poner en duda su continuidad en la Fórmula 1 más allá de 2028, dejando claro que su futuro dependerá por completo de cómo funcione el nuevo reglamento que entrará en vigor en 2026. Aunque tiene contrato vigente con Red Bull, el neerlandés ha señalado que su permanencia no está garantizada.

Uno de los puntos centrales para él es el comportamiento de los nuevos monoplazas, ha afirmado que su decisión está ligada a si las regulaciones permiten coches que disfrute manejar, al declarar: “Si no son divertidas, no me veo quedando”. La preocupación gira en torno al incremento del uso de energía eléctrica, los ajustes aerodinámicos y la posibilidad de que la conducción se vuelva más dependiente de la gestión del sistema híbrido.

Te puede interesar: Aston Martin entrega la dirección total a Adrian Newey a partir de la temporada 2026 de F1

La normativa de 2026 contempla un aumento significativo de la potencia eléctrica, la eliminación del MGU-H, el uso de combustible 100% sostenible y la introducción de aerodinámica activa. Estos cambios han generado dudas entre varios pilotos acerca de la naturalidad del manejo y del ritmo de carrera, un punto que para Verstappen es determinante.

Los récords no guían su carrera

En cuanto a sus objetivos personales, el tricampeón del mundo ha reiterado que los récords no guían su carrera. Ha expresado que la calidad de vida y el disfrute del deporte están por encima de perseguir marcas históricas, destacando: “Puedo dejar el deporte fácilmente mañana”. También ha dejado claro que, si algún día decide retirarse, no contempla volver más adelante: “No me veo parando y volviendo. Una vez que pare, realmente pararé”.

Verstappen ha mencionado interés en explorar otras categorías, como las 24 Horas de Le Mans, además de querer dedicar mayor tiempo a su vida personal. Por ahora, su continuidad en la Fórmula 1 depende del rumbo que tome la categoría en 2026, año que será decisivo para determinar si prolonga su trayectoria o cierra definitivamente su etapa en el campeonato.

Actualmente Max sigue peleando por el Campeonato de Pilotos 2025, Verstappen se puso a 24 puntos de distancia de Lando Norris e igualó a Piastri tras el triunfo de Red Bull en las Vegas y la descalificación de los Mclaren, cosas que reavivaron sus posibilidades del penta en las últimas dos carreras de la temporada. El Tetracampeón se mantuvo en el tercer lugar de la clasificación con 366 puntos, los mismo de Piastri.

Max Verstappen
Lewis Hamilton
Sebastian Cortés

